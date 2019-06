María Milagros Charbonier reacciona a rechazo de famosos en proyecto de libertad religiosa

La representante María Milagros Charbonier reaccionó hoy a las posturas de rechazo por parte de un grupo de artistas puertorriqueños en torno a la aprobación en la Cámara de Representantes del Proyecto 2069 de Libertad Religiosa.

En un mensaje a través de las redes sociales, Charbonier lamentó "que personas mal intencionadas le hayan llevado el mensaje equivocado a nuestros grandes artistas q tanto admiramos y respetamos".

Según la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, "la Ley aprobada NO discrimina contra nadie, es una copia de la ley de restauración de Libertad Religiosa aprobada por el Congreso de los EU desde 1997 y que se adopta en la ley estatal como otros estados lo han hecho". Charbonier explicó que dicha medida "Le da la protección a funcionarios a que nadie pueda impedirle practicar su creencia o ideología como se lo impidieron en el pasado a policias que oraban antes de arriesgar sus vidas en un operativo policiaco, enfermeras que no creían en el aborto y no deseaban participar en salas atendiendo un aborto, o enfermos que no creen en transfusiones de sangre por sus creencias y el estado les niega tratamientos alternativos, Sea cristiano, budista, ateo, etc, la ley lo protege del discrimen".

La legisladora dijo estar "en la mejor disposición de explicarles la ley correctamente, en derecho y discutir cualquier duda”.

"Ustedes no creen que si esa ley fuera discriminatoria ya no se hubiera declarado inconstitucional? El congreso aprobó la ley de restauración religiosa en 1997, varios estados como ahora PR la han replicado. Muchos casos y los pueden ver citados en el informe sometido han sido discutidos a nivel de Tribunal Federal de los EU y han sostenido estos principios. No le dice el sentido común que si eso es así es porque no existe tal discrimen?. Gracias por su opinión, pero el análisis jurídico es el que debe prevalecer y no la tergiversación mediática de tan importante pieza legislativa", indicó.

En el día de hoy, figuras del medio artístico del país alzaron su voz a través de las redes sociales en repudio de la medida que ayer fue aprobada en la Cámara baja, e hicieron un "llamado al Senado y al Gobernador Ricardo Rosselló @ricardorossello para que no aprueben este proyecto que es una puerta abierta al odio y al discrimen".

Ahora la pieza pasa al Senado, donde quedaría bajo evaluación de Zoé Laboy, presidenta de la Comisión de Revitalización Social y Económica.