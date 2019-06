Georgie Navarro denuncia que es víctima de "bullying" en las redes sociales

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jorge "Georgie" Navarro Suárez, denunció que es víctima de "bullying" en las redes sociales luego de que se publicara un video en el cuál sale de una actividad y varias personalidades de los medios señalaran que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Navarro expresó a través de un comunicado de prensa que el video fue publicado por algunas personalidades de los medios y que fue utilizado con "malicia, mentiras y maldad para tergiversar el mismo y hacerle daño político".

Sobre el video en el cual se le ve a bordo de un automóvil el representante asegura que se encontraba en una actividad de verano del presidente de la Cámara de Representantes y niega que se encontrara manejando bajo los efectos del alcohol.

"Allí relaté que y me divertí, dejé el party encendido luego de cantar el karaoke, bailar con mis compañeras y relataba a mi audiencia que me fui antes de tiempo de la fiesta porque me dirigí a una actividad deportiva en dónde jugaría con la camiseta de los Philipps”, denunció el representante.

En el video Jorge Navarro se refiere a sus compañeros de la Cámara, la representante María Milagros Charbonier y al presidente Carlos 'Johnny' Méndez a quienes les asegura que dejó la "fiesta encendida" como le pidieron.

Navarro Suárez señaló que se siente "consternado e indignado con esta situación, ya que unas cuantas personalidades de las comunicaciones tomaron el video para levantar calumnias e injurias alegando que este servidor estaba borracho, cuando si miras el video te das cuenta que estoy hablando perfectamente bien y estoy completamente sobrio”.

Del mismo modo denunció a quienes publicaron el video y aseguraron que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Quieren hacer fama y aumentar sus seguidores utilizando y difamando con todo lo que hago o subo a mis redes. Si necesitan aumenta sus “followers” háganlo con más inteligencia y estrategias de mercadeo, no con mi persona. Yo trabajo duro y soy un representante de estar en la calle y en contacto con mis constituyentes” añadió Navarro.

“Es duro levantarte en la mañana y escuchar a tus hijas preguntarte por qué pasa eso y por qué los medios te hacen eso. Yo he sido electo a esta posición de representante en cuatro ocasiones y en cada ocasión aumentando los votos, porque mi gente me conoce y saben cómo trabajo por eso me preocupa este abuso y este “bullying” contra mi persona y dijo sentirse indagando con las personalidades que subieron este video las cuales no menciono para evitar sigan utilizando mis asuntos para mofarse y tergiversar los mensajes en busca se fama y ratings.” finalizó Jorge Navarro.