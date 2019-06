Policía alerta sobre trío de asaltantes sembrando terror en pueblos del norte

La Policía alertó hoy a la ciudadanía sobre un trío de asaltantes armados que anda sembrando el terror por medio de robos en pueblos del norte de la isla.

El caso más reciente fue reportado en horas de la madrugada en un garaje Toral, ubicado en la carretera PR-2 , kilómetro 56.9, en el pueblo de Barceloneta.

Según informó Betzaida Torres Torres a las autoridades, tres individuos armados se personaron al lugar y anunciaron el asalto, procediendo a robar cajas de cigarrillos, alcohol, aceite de frenos, líquido para brillar carros, dinero de dos cajas registradoras y un teléfono celular marca IPhone 8, color blanco. Al momento, la propiedad no fue valorada. Los individuos se marcharon del lugar sin ocasionarle daño corporal alguno a la víctima.

Este caso lo investiga el agente Willie Correa Díaz, del Distrito de Barceloneta, y continuará con la investigación el Agente Adalberto Santiago, de la División de Robo del área Arecibo.

Mientras, este no es el único asalto que el trío ha intentado perpetrar. Ayer mismo, por circunstancias que la Uniformada no dijo, estos mismos malhechores intentaron robar dos gasolineras en Sabana Hoyos, Arecibo, y en Manatí, pero no lograron su objetivo.

Se conoce que se transportan de lugar en lugar en una guagua tipo "van" color blanca.

Se exhorta a la ciudadanía de tener alguna información que pueda esclarecer este caso puede comunicarse de manera confidencial al (787) 343-2020 o (787) 878- 4000.