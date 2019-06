Aprueban permiso de construcción para la Sagrada Familia de Barcelona

La inconclusa Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, del afamado arquitecto Antoni Gaudí, recibió una licencia oficial de obras, 137 años después de que empezó su construcción.

El ayuntamiento de Barcelona dice que concedió a los actuales constructores un permiso de trabajo válido hasta 2026.

Los constructores dicen que es tiempo suficiente para terminar de levantar las torres centrales del emblemático templo católico.

Las autoridades de Barcelona afirman que la ciudad recibirá 4.6 millones de euros (5.2 millones de dólares) en virtud de un acuerdo negociado con una fundación dedicada a completar y preservar La Sagrada Familia.

La piedra fundamental de la basílica fue colocada en 1882, pero las autoridades de Barcelona afirman que no hay constancia de que se haya concedido nunca una licencia de construcción, aunque se solicitó en 1885.

Sin embargo, el trabajo en el popular destino turístico nunca se detuvo.

🔵Impresionante comparativa de la Sagrada Familia de los años 1989 y 2019 😉

🔵Impressive comparison of the Sagrada Família in 1989 and 2019 😉

🔵Impressionant comparativa de la Sagrada Família dels anys 1989 i 2019 😉 pic.twitter.com/RGQqpp3PZb

— La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 3, 2019