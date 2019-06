Con normalidad proceso del voto adelantado de maestros para consulta que validará o no acuerdo de AMPR con JCF

La secretaria general de la Local Sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Grichelle Toledo, informó el viernes que el proceso del voto adelantado que se llevó a cabo para consultar al magisterio sobre el acuerdo tentativo realizado entre la AMPR y la Junta de Control Fiscal (JCF) relacionado a las pensiones fue uno con normalidad.

“Los maestros que tenían necesidad de votar por adelantado han acudido a los centros que teníamos a través de la isla, en Hato Rey, Arecibo, Caguas, Mayagüez, Ponce y en la sucursal de Educoop en Yabucoa” dijo Toledo. No obstante, aclaró que no fueron muchas personas debido a que el voto adelantado es para aquellos maestros en la próxima semana no iban a estar en PR; por lo que se hizo con el propósito de que participaran.

"Para tener una mayor participación se procedió a identificar lugares, cuyo horario de elección será 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde o hasta que concluya la votación de las personas registradas. Y en aquellos pueblos en que no se logró identificar un lugar alterno, el Departamento de Educación autorizó el uso de escuelas siempre y cuando no hubiera campamento, cuyo horario de elección será de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde o hasta que concluya la votación de las personas registradas. Se sugirió que el horario sea de 8:00 de la mañana a 12:00 de la tarde para que haya tiempo para contar los votos y completar las actas correspondientes porque hay que abandonar las escuelas a las 2:00 de la tarde”, dijo Ángel Pérez, secretario de formación sindical.

La líder sindical aseguró que tan pronto culminen las votaciones se procederá a contar los votos en cada centro de votación con la presencia del Comité de Escrutinio y los observadores en caso de haber alguno.

“Se levantará un Acta de Elección, la que será firmada por el Comité de Escrutinio y los observadores. El trámite del conteo será desglosado en Acta de Elección y será firmado por todos los presentes en el acto. Si algún presente se negara a firmarlo se hará constar que estuvo presente, pero se negó a firmar. Una vez se completen los trámites del conteo en el centro de votación, las Actas de Elección y las papeletas serán llevadas a las oficinas regionales u oficina central de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Culminado dicho proceso inicial, se procederá con los votos recusados. Dependiendo la razón de la recusación, se procederá a corroborar la información necesaria, para entonces determinar si el voto es incluido o se mantiene recusado. Una vez terminado ese proceso, se sumarán todos los resultados por pueblo”, acotó.

La secretaria general de la Local Sindical, dijo que “el resultado será por mayoría simple de los elegibles que votaron. Se procederá a anunciar los resultados el jueves, 13 de junio de 2019. Exhortamos a todo el magisterio a que lean los documentos relacionados a este proceso que se encuentran disponibles en las redes sociales (facebook) de la Asociación de Maestros. De igual forma, hacemos un llamado a que acudan a votar y participen de esta consulta democrática donde se decidirá el futuro de nuestras pensiones”.