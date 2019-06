Alexandria Ocasio-Cortez pide un proceso vinculante para solucionar el estatus

La congresista Alexandría Ocasio-Cortez pidió a través de Twitter un proceso vinculante al Gobierno federal para solucionar el problema de estatus de la isla.

Dijo, además, que la solicitud de Washington DC para ser también un estado no se asimila a la petición de los boricuas, porque Puerto Rico fue colonizado por los Estados Unidos.

"La estadidad de Estados Unidos y la de Puerto Rico no son el mismo asunto. PR fue colonizado por los Estados Unidos y se merece un proceso vinculante de autodeterminación. Imponer una opinión de estatus a PR, en vez de comprometerse a defender los resultados de un plebiscito, perpetúa el legado de colonización", sostuvo la joven de ascendencia boricua y quien representa a New York en la Cámara de Representantes federal.

Durante el día de hoy, la congresista Nydia Velázquez reveló que en el Congreso se gesta un proyecto de ley para resolver el estatus de la isla.

DC statehood & Puerto Rico statehood are NOT the same issue.

PR was colonized by the US, & deserves a BINDING process of self-determination.

Imposing one’s status opinion on PR, instead of committing to uphold the results of a plebiscite, perpetuates the legacy of colonization. https://t.co/FyOK1S06C5

