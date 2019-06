“Pusimos mucho amor en Toy Story 4": Josh Cooley y Jonas Rivera

Veinticuatro años después del estreno de la primera película de Toy Story, que se convirtió en el primer largometraje totalmente animado por ordenador, llega la cuarta y última entrega de la serie de Pixar. Metro conversó con el productor Jonas Rivera y el director Josh Cooley sobre lo emocional que fue el proceso de creación de esta cinta.

P: ¿Cómo te sentiste al formar parte de Toy Story, una de las películas más queridas de niños y adultos?

Jonas Rivera (JR): Es un gran honor, creo que sentimos un gran orgullo.

Josh Cooley (JC): En los últimos dos años, ha sido realmente genial. La gente pregunta: ‘¿En qué estás trabajando?’ Y tú dices: ‘Toy Story’ y se emocionan. Y sientes lo mucho que significa para la gente. Es un gran honor trabajar en la película. Aterrador, porque no quieres estropearlo. Pero es muy divertido.

P: Jonas, has sido parte de Toy Story desde la primera película. Háblame de ese viaje.

JR: Sí, es casi difícil ponerlo en palabras porque entré en la compañía como interno recién salido de la escuela de cine. Vine y vi la escena del soldadito desde la primera película antes de que se hiciera y me enamoré de ella. Sabía que quería trabajar allí para siempre y trabajar en estas películas. De alguna manera, me las arreglé para hacerlo…. Estoy muy orgulloso de ello. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de ella, de formar parte de los increíbles equipos que han hecho esto. Y no sé cómo sucedió realmente, pero aquí estamos.

P: Josh, ¿qué te parece ser el director de la última película de Toy Story? ¿Es una gran responsabilidad?

JC: Es difícil ponerlo en palabras. Crecí con Toy Story y, ya sabes, tuve la experiencia de las dos primeros como espectador. Todavía no trabajaba en Pixar, pero me siento muy orgulloso de haber asumido este reto. Me asustó porque quería hacer lo correcto con los personajes y con el mundo, pero me encantaba trabajar con estos personajes, me encantaba trabajar con el elenco y el equipo. Tenemos algunos de los miembros originales del equipo de la primera película y también algunos de los miembros del equipo cuya primera película fue Toy Story. Así que, pusimos mucho amor en esta película.

P: ¿Fue difícil hacer la última película de Toy Story?

JR: Sí, y no lo diseñamos para que fuera [la último]. No empezamos diciendo: ‘Bien, hagamos la última película de Toy Story’. Empezamos diciendo: ‘Bien, hagamos la siguiente y asegurémonos de que sea digno de los tres anteriores’. Pero en el camino, nos dimos cuenta de que para que valiera la pena. Necesitaba tener suficiente cambio y suficiente dramatismo. Lo dramatizamos para que fuera el final de la historia. Si eso es cierto, el tiempo lo dirá. Pero sentimos que como equipo de rodaje podríamos cerrarlo.

JC: Recuerdo el día que lanzamos eso. Fue como, ‘ok, vamos a lanzar una gran idea aquí,’ y fue fascinante ver a la gente lentamente darse cuenta de eso….

JR: Y decir, ¿puedes hacer eso? Y sin embargo, se sentía innegable.

JC: Fue un momento poderoso.

P: En esta película, podemos ver una historia de amor entre Bo Peep y Woody. ¿Por qué decidieron retratar este lado romántico de Woody?

JC: Quiero decir, siempre ha estado ahí. Su relación fue muy coqueta en Toy Story 1 y 2. Pero parte de la razón por la que empezamos a hacer Toy Story 4 fue por Bo Peep. Queríamos ver dónde había estado y en Toy Story 3 hay una pequeña mención de ella. Podemos ver que Woody tiene una verdadera respuesta emocional a eso. Y eso, siempre pensé, era realmente poderoso, una especie de pequeña nota al margen. Poder profundizar más en eso, siempre me pareció realmente fascinante. Así que, sabiendo que Woody va a tener que pasar por un gran cambio y sabiendo que vamos a traer de vuelta a Bo Peep, se sintió natural que su relación es la base de todo esto.

P: También hay un cambio radical en el Bo. Ahora es más poderosa y valiente.

JR: Sí, pensamos en reintroducirla casi como un nuevo personaje. Ha pasado por tantas cosas en las últimas películas… y pensando en ella como en un juguete perdido que Woody siempre ha evitado ser. Lo ha dicho en voz alta, es su mayor temor. ¿Y si se enfrenta cara a cara con su mayor miedo. Pero es a Bo Peep a quien ama, quien le importa. Sólo queríamos que fuera poderosa y sincera. Y nos encanta la idea de que ella es una muñeca de porcelana y, sin embargo, es la más fuerte, resistente y rápida para las cosas de la película. Es como la primera realista de Toy Story. Ya sabes, Woody sólo quiere hacer su trabajo, estar con el niño por siempre y para siempre. Y ella está menos en negación. Ella sabe que las cosas no duran para siempre. El tiempo pasa y ella de alguna manera está ‘bien’ con esto. Así que ella es realmente el catalizador del verdadero cambio de Woody. Pero queríamos que lo hiciera de una manera fuerte y poderosa.

P: Hablando de Woody, ¿pueden hablarnos de su transformación?

JC: Bueno, una de las cosas que me interesaba, era ver lo que le esperaba a Woody, ¿cómo cambiaría? Es una gran pregunta. Es casi como la respuesta a por qué hacer una cuarta película. Es porque está en una habitación nueva, con un niño nuevo, juguetes nuevos, todo es nuevo para él, y es nuevo para nosotros porque nunca lo hemos visto en esta posición antes. Y tiene un carácter tan fuerte, ‘¿qué haría si estuviera en esta nueva posición?’ Bonnie no va a ser la misma niña que Andy y ahora hay juguetes nuevos. Entonces, se trataba de cómo va a lidiar con esto, qué va a hacer cuando se encuentre cara a cara con Bo, que es su peor temor.

P: Hablemos de Forky.

JR: Sí, nos encanta Forky.

P: ¿Cómo se le ocurrió este personaje?

JC: Hacemos las mismas preguntas que todo el mundo hace cuando ve estas películas. ¿Cómo está Buzz Light Year? Se cree un guardaespaldas espacial, pero también se cae al suelo como un juguete.

JR: ¿Tiene instintos?

JC: Entonces, hay todas estas preguntas que naturalmente forman parte de Toy Story… Si Bonnie simplemente coge una piedra y empieza a jugar con ella, ¿significa que la roca está viva? Así que, simplemente seguimos este camino de ver cómo nuestros hijos hacen proyectos de arte y juegan con cajas, y todo tipo de cosas, que no son juguetes producidos. Y si tuviéramos uno que cobrara vida, ¿cómo sería eso? ¿Cómo sería ese personaje -que nunca ha visto Toy Story 1, 2 o 3 y no entiende el mundo en absoluto-? Y se convirtió en un personaje muy divertido que nos encanta.