Accidente cobra la vida de una persona y más de 20 resultan heridos en zona militar de Nueva York

Un vehículo táctico que transportaba a cadetes de la academia militar se volcó dejando al menos una muerte y varios heridos.

Según informó la cadena CNN, el accidente se reportó en horas de la mañana en la Ruta 293 y en Natural Bridge Road en West Point.

Al momento se reportó una muerte de una personas que no ha sido identificada, mientras que entre los heridos se encuentran 20 cadetes y dos soldados.

There has been an accident in the vicinity of the Camp Natural Bridge training site. Emergency vehicles are responding. Please avoid Route 293. More information will follow. @USAGWestPoint

