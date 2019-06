Jaresko niega que la Junta haya cerrado periódico de la UPR

Tras un reclamo de mayor transparencia y agilidad en la entrega de documentos financieros, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), aseguró que el cierre del periódico de la Universidad de Puerto Rico (UPR) no respondió a una decisión del ente fiscal.

Se trata del periódico Diálogo que, luego de 31 años de operación, quedó inoperante oficialmente el pasado 15 de abril luego de enfrentar recortes presupuestarios desde junio de 2018, que dejaron al diario digital sin plantilla de periodistas y estudiantes practicantes.

Administración UPR asegura que Diálogo continuará desde Arecibo La editora del medio publicó una columna en la que señala que Diálogo finaliza operaciones sin iniciar nueva propuesta de administración UPR

"Escuchas que un periódico estudiantil no fue financiado y que eso fue la Junta, que hizo que lo cerraran. Eso no fue la Junta es que no hiciste las otras cosas y no implementaste las reformas", señaló Jaresko. Agregó que no hay nada en el Plan Fiscal de la JCF que sugiere el cierre del periódico de la UPR.

La UPR, sin embargo, rechaza que el periódico haya cerrado y apuesta a un nuevo "modelo" liderado por la UPR en Arecibo. “Ahora le corresponde a la UPR en Arecibo liderar este gran proyecto e implementar un modelo que refuerce la participación estudiantil y genere ingresos para fortalecer su operación”, sostuvo la comunicación de la UPR en aquel momento.

No obstante, en una columna publicada por la ahora exeditora del periódico Odalys Rivera, indicó que el periódico culminó sus funciones luego de que fuera reubicada en otras oficina de la institución. En junio de 2018, la Universidad despidió al director interino Víctor Rodríguez y dejó sin contrato a los periodistas. Durante un año el periódico operó con tan solo dos empleadas, Rivera y la asistente administrativa. Ambas fueron trasladadas a principio de año.