Se desata choque de fuerzas por preacuerdo de AMPR y la Junta

El preacuerdo entre la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) y la Junta de Control Fiscal (JCF) en torno a sus pensiones ha generado una avalancha de reacciones entre el repudio de diversos sectores, mientras la entidad que agrupa a miles de maestros ha salido a explicar y defender la movida.

“Debido a que el gobernador no tiene un plan para salvar nuestras pensiones, no tuvimos más remedio que comenzar las negociaciones dentro del proceso de quiebra para llegar a un acuerdo que preservara nuestra seguridad de jubilación. Nuestro objetivo en este proceso ha sido controlar nuestro futuro. No se obtiene todo en una bancarrota, pero hay que luchar por todo lo que puedas obtener”, expuso la presidenta de la AMPR en una comunicación escrita tras declaraciones de La Fortaleza.

El secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, indicó que “aún cuando alega que no puede publicar el detalle del documento por ser “confidencial”, la presidenta de la Asociación continúa hablando de la insolvencia de los “sistemas de retiro” para justificar el acuerdo de la Asociación y la Junta. La presidenta —-y líderes del PPD, quienes se han hecho eco— habla como si las pensiones aún se pagaran de estos fondos. Desde 2017, eso no es así. El sistema para el pago de pensiones es PayGo, una obligación del fondo general y no por el fondo de retiro que fue quebrado por la pasada administración de Alejandro García Padilla. Si la Junta sentó a la presidenta de la Asociación de Maestros a explicarle que el fondo de retiro no podía responder por las obligaciones de los pensionados, lamento informarle a ella que la han inducido a error”.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico anunció que el acuerdo con la Junta les asegura una pensión, en lugar del 4 % de su retiro.

Alejandro García Padilla asegura hay alternativa para los pensionados

Por su parte, el exgobernador Alejandro García Padilla indicó que, en la medida en que la reestructuración de la deuda sea más agresiva, menos será el recorte a los pensionados.

“A uno por supuesto le satisface que la historia le dé la razón. Me entristece que lo que pudo ser una pensión mucho mejor para los maestros, pues no se aceptara, y ahora que pasó el tiempo no puedan conseguir tanto como ofrecimos”, manifestó García Padilla, al agradeció las expresiones de Díaz, quien afirmó que el exgobernador tenía razón con la propuesta que les hizo a los pensionados hace años.

EDUCAMOS truena contra el acuerdo

Mientras, EDUCAMOS desaprobó la negociación de la AMPR. “Con estas acciones, no tan solo nos traicionan y nos venden a cambio de quedarse con las cuotas, sino que se ponen a la derecha del propio Gobierno de Puerto Rico al querer ir por encima de lo que realmente está en ley”, indicó el grupo en una comunicación escrita.