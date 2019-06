Centro para la Nueva Economía delinea su agenda a futuro al cumplir 21 años

Al filo de sus 21 años, el Centro para una Nueva Economía (CNE) anunció una serie de cambios que buscan ampliar su alcance en el marco de la reconstrucción y recuperación de Puerto Rico.

En un encuentro con la prensa, el presidente del think thank boricua, Miguel A. Soto-Class repasó su trayectoria como grupo no gubernamental que busca incidir en la política pública mediante la generación de conocimiento y evidencia. De hecho, se anunció que la institución fue incluida por sexto año en la edición más reciente del 2018 Global Go to Think Tank Index Report que publica el Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) del Lauder Institute de la Universidad de Pennsylvania. CNE fue reconocido en las categorías de Think Tanks to Watch in 2019 y Best Independent Think Tanks. Para Soto-Class una de las grandes aportaciones del CNE es haber forjado un grupo de líderes jóvenes que piensan y aportan al país desde estructuras no tradicionales.

Se indicó que ampliarán la oferta del CNE mediante la integración de la iniciativa Reimagina Puerto Rico que se involucrará en la reconstrucción de Puerto Rico en temas como vivienda, energía, infraestructura física y natural, desarrollo económico, salud, educación y servicios sociales.

Mientras, Espacios Abiertos (EA) se independizará fiscalmente del CNE para alcanzar total autonomía. "EA continuará gestando actividades y desarrollando estrategias que fortalezcan las capacidades cívicas de los y las puertorriqueñas para que participemos de forma más efectiva en las decisiones que nos afectan individualmente, institucionalmente y colectivamente como país. Y esto lo haremos como hasta ahora, exigiendo transparencia y rendición de cuentas en los haberes y fondos públicos, desde una plataforma independiente y no partidista, con el respaldo de personas y organizaciones que comparten la visión de que una sociedad abierta, transparente y participativa, creará un Puerto Rico más justo y equitativo con mayores oportunidades de desarrollo para todas y todos”, destacó la directora ejecutiva de EA, Cecille Blondet Passalacqua.

A nivel de política pública, el director de esta área en el CNE, Sergio Marxuach dijo que se enfocarán en energía y en la asignación de recursos desde Washington D.C. para Puerto Rico.

En cuanto al área de investigaciones del CNE, Deepak Lamba-Nieves, director del área, dijo que buscarán una transformación para compartir de manera más efectiva sus hallazgos. Apuntó a que estarán enfocados en las áreas de recuperación y reconstrucción. "En el área de recuperación hay que repensarlo, pues va a depender de nuestra capacidad de levantarnos y movernos con nuestros propios pies", destacó Lamba-Nieves. Destacó la importancia de plantear una nueva política pública de vivienda para Puerto Rico. El investigador dijo que trabajarán con recursos locales e internacionales en sus trabajos.

Sobre Washington D.C. Soto-Class dijo que están construyendo un epicentro de información y contexto sobre Puerto Rico liderado por la directora de la oficina, Rosanna Torres. “Queremos que ayude a los jugadores principales de la capital federal a entender lo que promovemos en asuntos como Medicaid, energía, fondos de recuperación y Crédito por Trabajo para Puerto Rico”, señaló. “Pero también queremos ayudarlos a entender las realidades contradictorias que coexisten en nuestra sociedad, suelen ser una dimensión desconocida para quienes en última instancia mueven allá las fichas de nuestro presente y nuestro futuro”. De hecho, dijo que ya el CNE es reconocido como una voz independiente que debe ser consultada sobre asuntos de Puerto Rico en la Capital federal. Soto-Class destacó la ubicación de las oficinas en Washington, pues quedan entre la zona del capitolio y Gorgetown, lo que los hace sentirse en un punto intermedio entre el centro de política pública y la academia.

Soto-Class puntualizó que el Puerto Rico Recovery Fund, dirigido por la Directora Ejecutiva de CNE Nuria Y. Ortiz Vargas, ha continuado fortaleciendo capacidades y proveyendo recursos para que sus comunidades aliadas y sectores afectados de negocios se preparen mejor.

