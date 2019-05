Tiroteo en Virginia Beach deja 11 muertos

Once personas murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo ocurrido esta tarde en un centro municipal en Virginia Beach.

El jefe James Cervera dijo a The New Times que el pistolero, que era un empleado actual de la ciudad, estaba muerto, pero no estaba claro cómo murió.

"Este es el día más devastador en la historia de Virginia Beach", dijo el alcalde Robert M. Dyer en una conferencia de prensa.

Uno de los heridos fue un oficial de policía, quien fue salvado por su chaleco antibalas, dijo Cervera.

Dale T. Gauding, un portavoz de Sentara Healthcare, dijo que cinco personas fueron trasladados al Hospital General de Virginia Beach Sentara.

Un pacientedel hospital Sentara Princess Anne fue recogido en helicóptero y trasladado a un centro de traumatología en el hospital general Sentara Norfolk, dijo. Los detalles sobre sus condiciones no estaban disponibles de inmediato.

El tiroteo ocurrió en el Centro Municipal de Virginia Beach, un campus de oficinas y agencias de la ciudad, incluido el Departamento de Policía.

El tiroteo ocurrió en el Edificio No. 2, que incluye oficinas para la planificación y obras públicas, entre otros, y se encuentra junto al Ayuntamiento.

El gobernador Ralph Northam de Virginia dijo en Twitter: “Mi equipo y yo estamos monitoreando activamente la situación en Virginia Beach. Manténgase alejado del área y siga todas las instrucciones de la policía ”.