Federales entrevistan a Ramos por FEMA

El exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Ricardo Ramos, admitió ayer que fue entrevistado por Homeland Security sobre la investigación que realizan en torno a Ahsha Tribble, funcionaria de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Me preguntaron si hubo algún tipo de interferencia de parte de FEMA o cualquier otra persona en las contrataciones, a lo cual yo contesté que no, porque no la hubo”, señaló Ramos en entrevista con Radio Isla.

El exfuncionario reiteró que no recibió presión para firmar los contratos con Whitefish y Cobra. Inclusive, defendió ambas contrataciones durante la emergencia y sostuvo que el foco de la investigación es FEMA y no las empresas. Por su parte, José Ortiz, actual director de la AEE, indicó que a él no lo han entrevistado, pero sí a empleados que estuvieron en el momento de la toma de decisión. Mientras tanto, reiteró que el contrato con Cobra ya culminó, aunque desde principios de año ordenó no darle más trabajo a esa empresa. “Es caso cerrado para nosotros”, recalcó.

Por su parte, Juan Rosado, portavoz de FEMA, indicó que la agencia federal aprobó $945,429,800 por el trabajo de emergencia que realizó Cobra, de los cuales $838,313,275, ya han sido desembolsados a la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resilencia (COR3). “En respecto al contrato de Whitefish, a la fecha de hoy no se ha elaborado ninguna hoja de trabajo del proyecto y no se han reembolsado fondos”, aclaró Rosado.