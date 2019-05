Al tribunal el Movimiento Victoria Ciudadana

El Movimiento Victoria Ciudadana, presentó un recurso judicial para que se deje sin efecto una Resolución emitida por la Comisión Estatal de Elecciones mediante la cual privó a la organización de acceso al Módulo Electrónico de Inscripción de Partidos Políticos por Petición.

Según la licenciada Ana Irma Rivera Lassén, la CEE “sigue poniendo trabas al recogido de endosos. Primero, luego de entregarnos los primeros formularios de endosos, nos dieron un registro electoral sin la información completa de los y las votantes. Posteriormente nos entregaron un disco compacto con data cruda, para lo cual voluntarios del MVC tuvieron que ajustar un programa propio para poder usar los datos. Todo esto pudo evitarse si nos hubieran permitido utilizar el módulo electrónico para el recogido de endosos”. El Módulo fue aprobado unánimemente por la CEE y está listo para ser utilizado por las organizaciones que aspiren a participar del proceso electoral. Por eso, según Rivera Lassén, “el presidente no puede detener su puesta en producción”.

El recurso legal busca que la CEE cumpla con sus obligaciones y permita la utilización del módulo electrónico. Por su parte, la licenciada Rosa Seguí, también portavoz de la organización, señaló que “la CEE compró una herramienta tecnológica que no solo facilita el recogido y procesamiento de los endosos a través de tabletas y de teléfonos inteligentes, sino que representa ahorros sustanciales y elimina el uso de tantos papeles, un beneficio ambiental que no debemos subestimar. No existe justificación alguna para que nos nieguen el acceso al módulo electrónico”.

Para figurar en la papeleta de las elecciones del 2020, el MVC tiene que presentar ante la CEE cerca de 48,000 endosos. Sin embargo, el colectivo se propone recoger alrededor de sesenta mil. “Siempre hay que presentar un número mayor de endosos que los que estrictamente se requieren porque muchos son rechazados por la Comisión, algunos por razones justificadas y otros sin ninguna justificación” concluyeron las portavoces. La vista sobre este asunto quedó señalada para el lunes, 3 de junio a las 11:00 de la mañana en la sala 907 del tribunal de San Juan que preside la juez Lauracelis Roqués Arroyo.