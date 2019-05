Culmina el contrato entre Cobra y la AEE

A solo días de que trascendiera que la Oficina del Inspector General investiga a Ahsha Tribble, funcionaria de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) aseguró que ya no tienen relación contractual con la empresa Cobra Acquisitions.

Según personal de prensa de la AEE, actualmente no existe un contrato vigente entre la corporación pública y la empresa con sede en Oklahoma. Sin embargo, no pudieron precisar si renovarán el acuerdo con la empresa. El primer contrato de la corporación pública con Cobra Energy —subsidiaria de la compañía Mammoth Energy Services— totalizó unos $200 millones y venció en octubre de 2018. Mientras, el último contrato fue para un total de $900 millones y la fecha de vencimiento era del pasado 25 de mayo de 2019. Aunque no se precisó la cantidad, Metro supo que la AEE ha recibido reembolsos por parte de FEMA con relación a estos contratos.

Tribble defendió los contratos que otorgó el Gobierno a Cobra y Whitefish Energy en una sesión de diálogo con integrantes de la Junta de Control Fiscal el pasado 1.o de febrero de 2018 en la ciudad de Nueva York.

La funcionaria aplaudió que Whitefish haya llegado “temprano” tras el paso del huracán María el pasado 20 de septiembre de 2017 para atender el restablecimiento del servicio eléctrico. “Cobra hizo lo mismo (llegar rápido) haciendo una labor sorprendente”, puntualizó Tribble en su alocución en aquel momento.

Los contratos de ambas empresas causaron revuelo por sus exorbitantes cuantías. El contrato de Whitefish —que ascendía a unos $300 millones— fue cancelado por el gobernador en octubre de 2017. Mientras tanto, el contrato con Cobra establecía cuantías de $5,200 diarios para empleados de la empresa estadounidense.

El viernes el diario The Wall Street Journal informó que Tribble está bajo investigación por la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa por supuestamente influenciar en la contratación de la empresa Cobra.

Leo Aldridge, abogado de Tribble, confirmó que la funcionaria es sujeto de una pesquisa, pero aseguró que “durante todo el tiempo que trabajó para FEMA en Puerto Rico actuó apropiadamente, dentro de las disposiciones de ley, y procurando en todo momento la pronta recuperación de la isla”.

Por su parte, Anthony Maceira, secretario de Asuntos Públicos del Gobierno, se distanció de la investigación federal en torno a Tribble y señaló que “las imputaciones de su supuesta influencia con Cobra Energy, en nada vinculan al Gobierno de Puerto Rico ni a la Autoridad de Energía Eléctrica”.