Ojo a movidas con emergencia de consultor en el DE

Paul Pastorek, quien fuera superintendente del sistema de escuelas del estado de Luisiana tras el paso del huracán Katrina entre 2007 y 2011, mantiene su contrato con el Departamento de Educación (DE) desde poco después del azote del huracán María. Sin embargo, en un momento dado, lo frenó para licitar una contratación millonaria relacionada con el manejo de fondos de FEMA en la agencia junto con otra firma.

En febrero de 2018, Pastorek recibió un contrato inicial de $155,000 con vigencia hasta junio, a razón de $250 la hora, pero poco después lo canceló, porque no “había prestado los servicios objeto del acuerdo”, según confirma una carta suministrada por el DE del 28 del mismo mes.

La movida coincidió con la publicación de una solicitud de propuesta (RFP, siglas en inglés) para manejar fondos de FEMA.

Según confirmaron varias fuentes de Metro, el nombre de Pastorek figuró en una de las propuestas presentadas. Sin embargo, las empresas seleccionadas resultaron ser otras —Puerto Rico Disaster Management y CBRE/Heery— tras lo cual el RFP se hizo sal y agua al ser impugnado. Según una fuente de este medio, la objeción fue presentada por la empresa IEM, ligada a Pastorek, y se dio por incongruencias en el proceso.

De acuerdo con otra fuente con conocimiento sobre los RFP de la agencia, la entonces secretaria, Julia Keleher, quería estar “involucrada en todas las decisiones” y evitaba delegar el trabajo a sus empleados. Esto incluía tener injerencia en criterios para evaluar los RFP.

Metro solicitó desde el jueves una reacción del Departamento de Educación sobre, entre otras, las razones para cancelar el RFP, confirmar si se llegó a crear un nuevo RFP y conocer las empresas que solicitaron, pero al cierre de esta edición no se había recibido respuesta sobre esta información.

A Pastorek, residente de Luisiana, se le identifica como el responsable de que la mayoría de las escuelas de Nueva Orleans hayan pasado a ser chárteres, lo que provocó la salida de siete mil maestros de ese sistema público.

Aunque, inicialmente, Pastorek llegó a la isla de forma desinteresada a solo un mes del huracán María, en febrero se le otorgó el primer contrato que fue el cancelado y por el cual no llegó a facturar dinero. No obstante, tras el detente del RFP, el 9 de junio se le volvió a otorgar un segundo contrato a Pastorek por $55,000, con vigencia al 30 de junio.

Se trata de un contrato igual al primero, que añadió entre los convenios “proporcionar asesoría, asistencia y apoyo para la adquisición de los Fondos Restart para los esfuerzos de recuperación del Departamento de Educación”. De acuerdo con el portavoz del DE, “desde abril se estuvo gestionando la aprobación de este acuerdo, pero su firma pudo gestionarse en junio”. En una expresión escrita, el DE añade que no se recibió factura por servicios prestados, “por lo que hasta la fecha no hay registro de desembolso de dinero”.

Concluido ese contrato con el cierre del año fiscal, el 16 de octubre se firmó un tercer contrato, similar al primero, en el que, a través de consultoría administrativa, devenga $250 por hora hasta un máximo de $155,000 por los servicios acordados. Además, incluye un reembolso de gastos de viajes, alojamiento, comida, entre otros, de hasta $15,000 por la duración del contrato hasta junio de 2019. Sin embargo, hasta el momento, “los archivos de la agencia no reflejan facturas por dichos servicios”.

En los tres contratos, coinciden los mismos acuerdos, entre ellos: proveer asesoría en requisitos financieros, proveer asistencia técnica en los planes a tono con la Leyes federales ESEA y ESSA, proveer apoyo y asistencia técnica en desarrollar una reforma educativa integral, asistir en el diseño e implementación de una estrategia de desarrollo profesional, así como buscar apoyo filantrópico a través de donaciones de dinero y en especie.

De hecho, recientemente trascendió que Pastorek es expresidente y miembro de Chiefs for Change, organización que figura en una consulta de Keleher a Ética como posible fuente para financiar su salario como titular del DE, movida que fue rechazada por la Puerto Rico Education Foundation (PREF), por Keleher haber solicitado un aumento a $400,000.

LINEA DEL TIEMPO:

Diciembre, 2017 – La secretaria de Educación Julia Keleher otorgó un contrato por $16,926,280 para retomar el programa Tus Valores Cuentan. Las reuniones iniciales para este contrato iniciaron en marzo de 2017. En mayo de 2018 se puso fin al contrato. Actualmente el contratista reclama pago por servicios prestados. Una auditoría interna de la agencia se refirió a Educación Federal. Las autoridades federales investigan este contrato, entre otros. Verano, 2017 – Inician contrataciones de una batería de consultores y asesores externos que básicamente crean una estructura paralela de confianza de la exsecretaria Julia Keleher. Las contrataciones suman unos $18 millones. Finales de 2017 – Nace la Puerto Rico Education Foundation – Se informó que su propósito es “proporcionar apoyo financiero para la estabilización, innovación y transformación del sistema y sus escuelas”, alineado a la visión de la secretaria Keleher en el DE. A través de donativos de organizaciones en Estados Unidos costean proyectos como los mentores para las regiones educativas que cobrarían entre $100mil y $200mil anuales. Diciembre de 2017, El DE contrata con el bufete Hogan Marren Babbo & Rosese donde labora el hermano del Gobernador para asesoría en asuntos federales. En los servicios de este contrato no está el hermano del Gobernador. Enero, 2018 – Julia Keleher consulta a la Oficina de Ética Gubernamental sobre la posibilidad de que su salario lo pague la PREF. La funcionaria aspiraba a un salario de $400,000. Febrero, 2018 – El Departamento de Educación da el primer contrato a Paul Pastorek por $155,000, a quien se le identifica como el responsable de que la mayoría de las escuelas de Nueva Orleans hayan pasado a ser chárteres. Mayo, 2018 – Julia Keleher consulta a la Oficina de Ética Gubernamental sobre la posibilidad de que su salario lo pague la organización Chiefs for Change. Agosto, 2018 – Las autoridades federales allanan la residencia de Vanessa Monroy, socia de Julia Keleher y a quien esta traspasó su firma Julia Keleher & Asociados. Keleher trabaja junto a Monroy y su esposo, Ramón López de Azúa en otros servicios para clientes fuera de Puerto Rico. Septiembre, 2018 – Las autoridades federales requieren al Banco Popular información sobre las cuentas de Julia Keleher. En algún punto del último semestre de 2018 – Las autoridades federales requieren las cámaras de seguridad del complejo de vivienda donde residía Keleher Diciembre, 2018 – Julia Keleher se reúne en La Fortaleza con el gobernador Ricardo Rosselló y su hermano Jay Rosselló en representación de Center for Education Reform, un organismo que promueve el modelo de las charter. Enero, 2019 – El hermano del Gobernador, Jay Rosselló publica un blog en el portal del bufete Hogan Marren Babbo & Rosese en el que promociona las escuelas charter de Puerto Rico y plantea que organizaciones interesadas en el modelo lo contacten. Enero, 2019 – La PREF selecciona mentores para el DE y cubre salario de ayudante de Julia Keleher. Enero, 2019 – Julia Keleher consulta a la Oficina de Ética Gubernamental la posibilidad de hacer negocios en Puerto Rico con una empresa suya llamada Solution Partners, LLC, mediante la cual ofrecería servicios de tecnología para manejo de proyectos bajo la Ley 20 de 2012 para Fomentar la Exportación de Servicios. Enero, 2019 – Julia Keleher consulta a la Oficina de Ética Gubernamental la posibilidad de trabajar con empresas, organizaciones sin fines de lucro o universidades estadounidense.

Febrero, 2019 – Metro reporta sobre intención de Keleher de aumentar su salario, pero ella lo niega. Se reporta sobre su batería de asesores y sobre la mudanza temporera a otras oficinas prestadas por el contratista con quien al mismo tiempo negocia arrendamiento a largo plazo. Se revela solicitud de dinero a la PREF para muebles de nuevas oficinas.

Abril, 2019 – Julia Keleher renuncia como secretaria del DE. A los dos días también renuncia al contrato de $250,000 con la AAFAF