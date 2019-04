Rumbo a Wall Street estudiantes de la UPR en Humacao

El presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Jorge Haddock junto al rector interino del Recinto de Humacao, Dr. Héctor Ríos Maury recibieron en Administración Central al grupo de estudiantes de la UPR en Humacao, quienes se alzaron con los primeros premios de la competencia Financial Awareness Video Contest organizada por la Asociación de Bancos de Puerto Rico.

En los próximos días, los estudiantes ganadores estarán viajando a Nueva York donde, donde visitarán el Banco de la Reserva Federal y tendrán la oportunidad de tocar la campana para abrir los trabajos de “Wall Street”. A tales efectos, el Presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) les reconoció por el excelente trabajo y compromiso con la institución universitaria y por poner en alto el nombre de la Universidad.

La competencia fue auspiciada por la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (FRBNY, por sus siglas en inglés), donde los estudiantes del Recinto humacaeño sometieron 11 videos de los cuales 10 entraron en la etapa final, logrando así el primer y segundo lugar.

Y es que la Universidad de Puerto Rico en Humacao fue la única de los recintos que fue galardonada en este evento, compitiendo así con instituciones que poseen las mejores Escuelas de Comunicación en la Isla.

El video ganador titulado “The Dreams Begins” destacó los pasos a seguir para convertir el sueño del empresarismo en una realidad. El grupo creativo estuvo compuesto por los búhos: Janiel Hernández Aponte, Abimael E. Rosado Castro y Gilmari Cruz Lugo. "Exporta tu Talento”, por su parte, que obtuvo el segundo lugar y finalista del “People Choice”, trata sobre la importancia de conocer el producto que se desea exportar para planificar adecuadamente cómo lograrlo. Los estudiantes a cargo del mismo fueron Christian Díaz Alejandro, Yolymarie Rivas Betancourt y Yaritza Rivas Martínez.

“Nos enorgullece profundamente el desempeño de todos nuestros equipos en el Financial Awareness Video Contest 2019. Todos lograron ser finalistas. Les felicito. En particular los equipos The Dreams Begins y Exporta tu Talento que se alzaron, respectivamente con el primer y segundo lugar y eso nos llena de júbilo y constituye para la UPRH una gran conquista. Todos estos logros, serían imposibles sin el liderato de nuestro Profesor Consejero, el Dr. Nicolás Rosario y sin el apoyo del Departamento de Administración de Empresas de la UPRH dirigido por la profesora Aida Kalil Carrión. Es por tanto esencial reconocerlo y agradecerlo. ¡Por todo ello, estamos de fiesta en el Nido", expresó el rector interino de la UPRH, Dr. Héctor Ríos Maury!

Cabe señalar, que entre los mejores 10 videos la UPRH también estuvo representada por los estudiantes Giane N. Zayas O’Sullivan, Jay A. Rodríguez Velázquez y Angélica M. Alberro Serrano con la presentación de “Un Negocio desde 0”. La actividad contó con la participación de la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Lcda Zoime Alvarez.

