Árbol cae sobre carro en movimiento y cobra vida de dos niños

Poderosas tormentas en el sur de Estados Unidos el sábado generaron al menos dos presuntos tornados, dañaron viviendas y provocaron la muerte de dos niños en Texas, indicaron las autoridades.

Un niño de ocho años y otro de tres años fallecieron cuando intensos vientos derribaron un árbol que cayó sobre la parte trasera del automóvil de su familia en Lufkin mientras estaba en movimiento. Los padres, que iban en los asientos delanteros, resultaron ilesos, dijo el capitán Alton Lenderman.

Lufkin se encuentra a unos 185 kilómetros (115 millas) al noreste de Houston. No había más información disponible.

En el centro de Texas, un presunto tornado golpeó la pequeña ciudad de Franklin, volcando casas móviles y dañando otras residencias, dijo Gerald Yezak, jefe policial del condado Robertson. Franklin se ubica a unos 200 kilómetros (125 millas) al sur de Dallas.

Aparte de los dos niños, otras dos personas fueron hospitalizadas por heridas que se cree no ponen en riesgo su vida, mientras que otras fueron atendidas en el lugar por lesiones menores, dijo Yezak. Algunas personas tuvieron que ser rescatadas de sus hogares.

Monique Sellers, del Servicio Nacional de Meteorología, dijo que han recibido reportes de árboles derribados, así como daños en edificios y en una torre de transmisión.

Las tormentas forman parte de un amplio sistema que se desplaza por el sur de Estados Unidos, generando apagones y algunas inundaciones repentinas. Se prevé que el sistema se desplace al Valle de Ohio y al sudeste el domingo, indicó el servicio meteorológico.

Un presunto tornado tocó tierra el sábado en el área de Vicksburg, Mississippi, dijo el meteorólogo John Moore. No se han reportado lesiones, pero las autoridades indicaron que varios negocios y vehículos sufrieron daños.

Se reportaron vientos de hasta 96,5 kilómetros por hora (60 millas por hora) en el condado Cherokee, en Texas, los cuales dañaron dos viviendas en Alto, pero sin lesionar a nadie. Alto se ubica a unos 225 kilómetros (140 millas) al norte de Houston.

