UPR defiende gestión fiscal en primer año de medidas

El fondo de becas para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) será suficiente para satisfacer las necesidades económicas de los estudiantes, aseguró el presidente de la Junta de Gobierno de la institución universitaria Walter Alomar, esto a pesar del nuevo aumento en la matrícula que entra en vigor en agosto y el recorte de un 13 % del presupuesto que recomendó el Gobierno a la Junta de Control Fiscal (JCF).

El plan fiscal revisado de la UPR contiene un aumento en la matrícula de $124 el crédito para los estudiantes subgraduados. En un aparte con la prensa el funcionario manifestó que “aquí lo que estamos viendo es que la Universidad de Puerto Rico la realidad era que no estábamos maximizando nuestros recursos. Y la misión de esta administración, como hemos mencionado, es generar nuevos ingresos, no tan solamente del aumento de matrícula a los estudiantes que tienen la capacidad económica, porque el que no tiene la capacidad económica, estamos haciendo distribuciones de más de 40-50 millones en ayuda, sino que estamos buscando nuevas fuentes de ingresos, estamos dándoles autonomía a los recintos para que todo no sea una burocracia que llegue a administración central”.

Evalúan exenciones a los atletas

Alomar comentó que la Universidad trabaja en esfuerzos dirigidos a maximizar los recursos de los atletas, que se podrían ver afectados con los cambios en las exenciones de matrículas a un modelo de becas por necesidad. Según dijo, se han reunido con los directores deportivos para que sean los recintos con los directores quienes distribuyan la ayuda

“La parte detrimental, un efecto económico sí, pero si estamos cobrando el 100 % a los estudiantes que no tienen necesidad económica, donde hay un 20, 30, 40 por ciento de la población estudiantil que no tiene necesidad económica”, expuso Alomar.

Cambios en el plan médico de los empleados

Finalmente, Alomar indicó que evalúan opciones para atajar la reducción en el plan médico, ya que implementarán un nuevo programa a partir de julio de 2019 y la aportación será de $350 por empleado.