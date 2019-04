Rivera Schatz espera confirmar nuevo secretario DSP antes que acabe abril

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz dijo el miércoles que esperan confirmar al designado secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Elmer Román antes del 30 de abril y que al parecer no hay inconvenientes sobre el mismo.

“Yo entiendo que no hay issue (sobre el salario). Le pedí al compañero Henry Neumann que atienda esto. Nuestro ánimo es que antes del 30 de abril hayamos terminado vistas públicas y todo, de modo que entre en funciones lo antes posible, si no hay ningún contratiempo, que no anticipo que lo haya, el capitán Román”, dijo Rivera Schatz a la prensa.

Indicó que recibirá el nombramiento hoy y que junto al presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann, iniciarán el proceso de evaluación.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció el martes el nombramiento del capitán Román para que sustituya al saliente secretario del DSP, Héctor Pesquera, quien anunció la pasada semana su renuncia efectiva el 30 de abril por supuestas razones personales. Se adelantó que el salario que devengará el capitán Román, ronda los 180 mil dólares anuales.

Román, quien es natural de la comunidad Villas del Cafetal de Yauco, es el actual director de Capacidades Conjuntas y jefe de equipo para Integración de Misiones en la Oficina del Subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Investigación e Ingeniería. Entre otras cosas, también se destacó en el Grupo de Trabajo Interagencial en el Caribe para combatir el narcotráfico.

El nominado posee un bachillerato en Ingeniería Mecánica del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Ingeniería de Sistemas del Instituto Politécnico y la Universidad del Estado de Virginia (Virginia Tech). Como parte de su formación profesional ha completado cursos de desarrollo ejecutivo en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y actualmente cursa un doctorado en Administración de la Universidad Técnica de Colorado.