En junio será la primaria para escoger presidente municipal PPD en San Juan

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres dijo el miércoles que habrá una primaria de pueblo el 9 de junio para escoger el que será el candidato para la alcaldía de San Juan.

“Va a haber primaria de pueblo, ya está pautada para el 9 de junio”, dijo Torres en entrevista radial (WKAQ).

El lunes, Armando Valdés, uno de los aspirantes, envió una carta al secretario general del PPD, José Ariel Nazario en la que le indicó que no aspirará en la elección interna para seleccionar al presidente del Comité Municipal. Sin embargo, dijo que sí aspirará a la alcaldía capitalina.

“He escuchado los reclamos del compañero y he hecho todo el proceso transparente. Desde el principio nos hemos comunicado con todos los aspirantes a la posición de alcalde o alcaldesa de la Ciudad Capital. Lo que pasa es que aquí cada candidato va a tener su agenda y su calendario. El mío es el del Partido, el mío es el institucional y yo no puedo esperar cinco o seis meses adicionales y dejar para septiembre, octubre o noviembre el que se escoja un presidente en el Comité Municipal de San Juan porque aquí hay un trabajo que hacer. Hay que levantar un grupo de voluntarios para ser funcionarios de colegio de cara al proceso primarista en junio de 2020 y yo no voy hacer lo que hemos pecado en el pasado que es dejar todo para última hora”, señaló Torres.

Indicó que se comunicó con el delegado presidencial, Luis Raúl Torres, quien le pidió que escogieran el presidente del comité municipal para que continúe con el proceso de reorganización.

“Cada candidato va a tener su interés. A mi no me pueden acusar de que soy un chanchullero ni que estoy favoreciendo a nadie. Yo no favorezco a nadie, yo favorezco al Partido Popular Democrático. He sido justo en el proceso si compañeros entienden que el proceso está amañado, los recursos los tiene. Yo voy a procurar que el Partido como institución se fortalezca y no vengo a complacer a ningún candidato o candidata”, sostuvo.

Hasta el momento, los cinco interesados a la alcaldía de San Juan son: Valdés; la senadora Rossana López; el representante, Luis Vega Ramos, el presidente de la Legislatura Municipal, Marco Rigau y el cardiólogo, Carlos Díaz.