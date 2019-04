Secretario interino asegura que tiempo de Julia Keleher “ya pasó”

Tras ser confirmado por el Senado en una movida de última hora, el nuevo secretario interino del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez, declaró a Metro que no aspira a ser nombrado al puesto en propiedad y dejó las puertas abiertas para cambiar la relación de la agencia con la Puerto Rico Education Foundation (PREF), entidad sin fines de lucro que financia exuberantes salarios a mentores.

“No. En este momento no”, contestó a preguntas de este medio sobre la posibilidad de asumir el puesto en propiedad. “Entendemos que es la determinación del ejecutivo. Esta es una medida de trámite temporal para darle estabilidad al DE”, insistió.

También confirmó que fue ayer mismo cuando recibió la comunicación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y que anterior a eso ningún senador le había hecho acercamientos.

A las 3:00 de la tarde de ayer, Eleuterio Álamo seguía siendo el designado secretario interino del DE tras la renuncia de Julia Keleher, y visitaba las oficinas de los senadores cabildeando sus votos. Pero menos de dos horas más tarde, el cuerpo confirmó a Hernández Fernández al mismo puesto. De ordinario, le habría tocado hacerlo, ya que fungió como subsecretario asociado del DE, puesto de confianza que podría perder si nombran a otra persona en propiedad.

El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, felicitó a Rosselló Nevares porque al retirar la designación de Álamo “demostró liderato, madurez y prudencia”.

Ya lo había advertido en repetidas ocasiones: “Lo que empieza mal, termina mal”. Con el rechazo unánime del Senado a la designación original por considerarla ilegal, todo apuntaba a que no tuvo los votos.

El interinato de Hernández Fernández obtuvo el voto en contra de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), cuyo portavoz, Eduardo Bhatia, pidió sin éxito un periodo de 24 horas para evaluarlo.

El senador independiente José Vargas Vidot y el independentista Juan Dalmau también se pronunciaron en contra.

Mientras tanto, Rosselló Nevares agradeció “la disponibilidad de Hernández por aceptar el reto y mantener la continuidad en el DE”.

Admite división en el DE

Ante la distancia que fuentes de Metro señalan hubo por parte de Keleher con los empleados del Departamento, Hernández sostuvo que “la ejecución de la doctora respecto a cómo ella gerenciaba ya pasó. Nosotros tenemos que contar con cada uno de los empleados del Departamento de Educación”. Dio a conocer que va a estar moviéndose por las oficinas para visitar a los empleados y pedirles su colaboración.

Además, planteó que está reevaluando aspectos del Departamento, como la contratación de mentores con salarios de más de $100 mil financiados por la PREF.

“La gerencia de la secretaria de Educación fue una; nosotros vamos a tener independencia de criterio. Y vamos a estar, como indiqué, cada uno de los empleados tiene una razón de ser y estaremos trabajando con ellos a los fines de lograr la meta que es la mejora del sistema educativo”, agregó el funcionario, quien continuará cobrando su salario como subsecretario de $8,897 mensuales. Precisó que sus funciones eran mayormente operacionales. Sin embargo, en medio de los señalamientos de irregularidades en las que, presuntamente, incurría Keleher, el funcionario aclaró que “las funciones que yo estaba realizando no guardaban relación al otorgamiento de contratos, con una rara excepción a cuando la (entonces) secretaria se encontraba fuera de Puerto Rico, si era algo de extremada urgencia”.

El secretario interino detalló que el Departamento de Educación se mantendrá cumpliendo las políticas públicas que han sido requisitos de ley, entre ellas las escuelas chárteres.

Además, Hernández aseguró que, por el momento, mantendrá a los empleados de confianza en sus puestos. “Tenemos muchas tareas de suma urgencia que hay que trabajar, así que, en la medida en que se vaya cumpliendo con esas tareas, no debe haber ningún cambio. No obstante, si no se ve una ejecución, entonces debe haber cambios”, expuso Hernández, al mencionar como ejemplo el proceso de matrícula, las organizaciones escolares, así como la asignación de los maestros.

Saludos y felicitaciones en WhatsApp

El senador popular José Luis Dalmau Santiago destacó en su turno en el hemiciclo que Hernández Pérez fue uno de los funcionarios que estuvo “en el escándalo de WhatsApp”.

Ante ello, el nuevo secretario interino respondió que su participación era “saludar una que otra ocasión y emitir felicitaciones de cumpleaños a algunos de los conocidos”, y que así lo informó a los foros pertinentes.

Por el escándalo se le radicó 15 cargos al exjuez Rafael Ramos Sáenz, también expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).