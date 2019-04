Gobierno publicará parte del presupuesto

El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló indicó ayer que en los “próximos días” se publicarán las asignaciones incluidas en el presupuesto de 2019-2020 que sometieron a la Junta de Control Fiscal (JCF) hace dos semanas.

“El CFO (principal oficial financiero) [Raúl Maldonado] estará emitiendo próximamente unas tablas del presupuesto, donde se hacen las asignaciones”, indicó el gobernador durante una rueda de prensa ayer en La Fortaleza.

Sin embargo, el senador del Partido Popular Democrático (PPD) Eduardo Bhatia señaló a Metro que está vislumbrando presentar nuevamente un recurso legal contra el ejecutivo para que publique el presupuesto completo o certifique que lo que publicarán en los próximos días es lo que enviaron a la JCF.

“Él tiene que publicar exactamente lo que le envió a la Junta de Supervisión Fiscal, que no invente. Él tiene que enviar copia. De hecho, lo que voy a tratar de hacer mañana es solicitar a la JSF que me certifique que lo que el gobernador envíe sea lo idéntico que le envió a la Junta, porque no es lo que esté enmendado por la Junta lo que queremos saber, es lo que presentó el gobernador. Eso fue lo que dijo el tribunal”, aseguró el legislador.

Asimismo, sostuvo que hoy contemplarán presentar un recurso de mandamus ante el tribunal para que se publique el presupuesto. Bhatia descartó lo señalado por Fortaleza de que no se trata de un documento final.

En entrevista radial, Maldonado sentenció que lo entregado no se trata de “la resolución final; estos son documentos de trabajo”.

Bhatia rechazó esto y sostuvo que “es final lo que ellos le entregaron a la Junta. Ellos tienen una fecha límite. Cuando lo entregan, ya eso es final”. Además, precisó que La Fortaleza no quiere que se revelen los cambios al presupuesto recomendados por el gobernador.

“El gobernador sigue jugando con órdenes del tribunal… Esto es una democracia, donde el tribunal ya dijo que él tenía que publicar esto al minuto en que se lo enviaron a la Junta de Supervisión Fiscal y no lo ha hecho”, agregó.

Mientras tanto, el gobernador señaló que el presupuesto entrante simboliza “las prioridades de la administración y que entonces podamos justificar por qué se invierte más en un área y por qué se invierte menos en otras áreas. La semana pasada, en entrevista con Metro, Maldonado adelantó varios de los aumentos que incluyeron en el presupuesto. Entre estos resaltó un aumento al presupuesto del Departamento de Educación de unos $400 millones, al Negociado de Ciencias Forenses de unos $5 millones, alrededor de $29 millones a Bomberos y a la Policía de Puerto Rico cerca de $155 millones.

Hace dos años, el gobernador y Bhatia protagonizaron una pugna judicial que alcanzó los pasillos del Tribunal Supremo. En 2018, se determinó que el gobierno debió divulgar el presupuesto sometido a la Junta al tratarse de un documento público.