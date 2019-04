Julia Keleher sí quería más dinero

Pese a que la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, había negado que solicitó un aumento de salario mediante la Puerto Rico Education Foundation (PREF), el vicepresidente de la junta de directores del organismo, Manuel Cidre, confirmó ayer que la exfuncionaria quiso aumentar su salario a $400 mil.

En una entrevista radial con Jay Fonseca (WKAQ580), Cidre reveló que en los proyectos de la Fundación con el Departamento, la PREF “estaba dispuesta a financiar el salario de la secretaria de Educación. Eso es un notición”.

Sin embargo, sostuvo que al final “no lo aprobó la fundación, porque la secretaria pidió un aumento de salario y nosotros no lo aprobamos”.

De acuerdo con el vicepresidente de la Junta de la PREF, en la solicitud que también incluía los salarios de los mentores que ya se contrataron, Keleher solicitó $150 mil adicionales a los $250 mil que ya cobraba. En síntesis, la solicitud de salario que Keleher hizo a la PREF ascendía a $400 mil.

“Si lo pidió al Gobierno, yo no lo sé”, señaló Cidre, al establecer que “la fundación no aprobó ese plan”.

Fuentes de Metro apuntaron en febrero pasado que Keleher quiso duplicarse el salario con fondos de la PREF. La consulta para ese aumento llegó hasta La Fortaleza, confirmó otra fuente independiente a este diario, pero la petición no prosperó.

De hecho, Cidre explicó hoy en radio que cada una de las solicitudes para pagar salarios del personal que trabajaría en Educación pasó el crisol de Justicia, Ética, Hacienda, e incluso, de La Fortaleza.

Cuando Metro reportó sobre la movida salarial para Keleher, ella negó que se tratase de un aumento. “En algún momento yo contemplaba, como una idea, de qué manera Puerto Rico podría salir de esto (su salario) y no tener que pagarme nada, porque hay ejemplos donde personas lideran sistemas, pero el Estado no les paga o el sistema no les paga, y en algún momento lo pensé, pero no fue nada más pensar de qué manera”, aseguró Keleher en entrevista con Metro. “Si yo saliera gratis, pues mejor”. Antes de cuestionar sobre el asunto a la secretaria, fuentes consultadas por este medio aseguraron que, de surgir públicamente la consulta a La Fortaleza, se diría que no se trataba de un aumento, sino que la intención era sustituir su contrato con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) por un donativo a través de la Fundación. En efecto, la respuesta de Keleher fue en esa dirección.