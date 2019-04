Encuentran deficiencias en los CESCO de Arecibo y Aguadilla

El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, José ‘Memo’ González Mercado, realizó una inspección ocular por los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) de Arecibo y Aguadilla con el propósito de identificar áreas para mejorar el servicio a la ciudadanía.

“Esta Comisión se ha destacado por su trabajo activo a favor del pueblo. No hemos descansados desde que empezamos y no lo haremos. Todos sabemos los múltiples problemas que aquejan a la ciudadanía cuando visita un CESCO, por eso quisimos indagar en cada una de estas facilidades. Esta pasada semana fuimos a los CESCO de Arecibo y Aguadilla, ahí constatamos la realidad y estamos comprometidos a cambiarla. Quiero dejar claro que la realidad que ahora se vive en esas facilidades es una que heredamos de la pasada administración, la cual no hizo nada para mejorarla”, comentó el legislador afiliado al Partido Nuevo Progresista.

La visita, realizada el pasado miércoles junto al representante por el Distrito #17 de Aguadilla y Moca, Wilson Román Torres, reveló en el CESCO de Arecibo una serie de deficiencias que atrasan el servicio al pueblo.

Entre estas se destacan la falta de persona, debido a que solo laboran unos 42 empleados, incluyendo cinco gerenciales. Para comparación, hace diez años ahí trabajaban 64.

“Vamos a estar buscando la manera de asignar por lo menos cinco empelados adicionales. La realidad es que la gente llega ahí a eso de las cuatro de la madrugada a tomar turnos. Cada transacción se pude demorar alrededor de una hora, lo que hace bien difícil el trabajo con la limitación de personal. También encontramos que existe una necesidad de equipo, como máquinas para copiar (scanners) documentos. Eso se va a corregir. Estamos comprometidos en identificar los recursos de manera expedita para ayudar ya”, agregó el también representante por el Distrito #14, el cual comprende los municipios de Arecibo y Hatillo.

González Mercado recalcó que el CESCO de Arecibo, el cual se encuentra localizado en la zona industrial Zeno Gandía, es una de las pocas instalaciones del Departamento de Transportación y Obras públicas que tiene el personal capacitado, al igual que los equipos necesarios, para expedir los ‘Real ID’, algo que, sin lugar a dudas, atrasa el proceso.

Mientras que, en el CESCO de Aguadilla, se repite la misma situación con la fuerza laboral. En estos momentos ahí trabajan unos 30 empleados, en el 2009 la cantidad era de 70.

“En el CESCO de Aguadilla, además de la situación con los empleados, existe un factor que no podemos controlar y es el asunto del racionamiento de agua ante la sequia que experimenta la zona oeste. Vamos a estar evaluando como podemos conseguir una cisterna de mayor capacidad para aliviar de manera temporera la situación. Otro asunto es la falta de equipo de comunicaciones, pues solo cuentan con una línea telefónica. Eso es algo que se pude trabajar de manera inmediata”, dijo González Mercado.

El CESCO también necesita nuevos equipos técnicos, como scanners e impresoras de alta resolución.