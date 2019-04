Lo que debes saber sobre última etapa de matrícula de escuelas públicas

Nuevo ingreso a kínder para aquellos que no se registraron durante la primera etapa.

Nuevo ingreso de otros grados para aquellos que no se registraron durante la primera etapa.

Casos de estudiantes de educación especial a los que no se les pueden proveer los servicios que requieren en el plantel que les fue asignado.

Estudiantes que solicitaron cambio de plantel durante la primera etapa, no pueden ser asignados a su escuela de origen porque no ofrecen el grado que cursará y no hay cupo en ninguna de las tres escuelas de su preferencia.