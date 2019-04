Pendiente hasta el lunes nominación a Educación

El “diálogo” es la apuesta del Ejecutivo a la advertencia que lanzó ayer el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sobre la designación de Eleuterio Álamo como secretario interino de Educación. “Tienen que resolver, si no, yo lo resuelvo el lunes”, dijo en entrevista radial aduciendo a que habrá reunión de caucus antes de la sesión.

“Es un nombramiento válido y basado en ley, fundamentado en derecho”, insistió el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi. “Pero igual se continúan las conversaciones con el Senado y cuando haya algo que anunciar, así lo haremos”, agregó.

A insistencia de Metro sobre si nombrarían a otra persona o qué curso de acción tomarán, el secretario respondió que “no descartamos nada y nosotros estamos en disposición de mantener el diálogo”.

Hasta ayer no se había convocado el caucus novoprogresista, confirmó el portavoz Carmelo Ríos.

El argumento legal

Aunque el Senado coincidió unánimemente en que es ilegal la designación de Álamo a través de una orden administrativa de la exsecretaria Julia Keleher, Llerandi defendió que la Ley de Reforma Educativa (Ley 85), la faculta para hacerlo.

El secretario adujo a dos incisos en el artículo 2.04. El primero establece que puede “[d]elegar, conforme a las leyes y reglamentos aplicables, cualquiera de sus responsabilidades, deberes o funciones en empleados o funcionarios del Departamento.

El segundo, la faculta a “crear la estructura organizacional mínima necesaria para asegurar la efectividad de las operaciones del Departamento”.

Para el Senado, esto no le permite irse por encima de los deberes constitucionales de la Asamblea Legislativa.

Designación versus aborto

Aunque medios y comentaristas han sugerido que se intenta negociar la nominación de Álamo a cambio de convertir en ley el proyecto que limita el derecho al aborto, a juicio del senador independiente José Vargas Vidot, “el asunto de Educación está tan complicado que yo creo que van a ser más ponderados al no mezclar una cosa con la otra”.

Con once votos en contra, incluido el del senador independiente, no pasaría ir sobre el veto del gobernador Ricardo Rosselló. Vargas Vidot aseguró que no han intentado persuadirlo para cambiar su voto.

Primer encuentro con la FMPR

“Productiva”. Así describió la Federación de Maestros su primera reunión con el designado secretario interino de Educación, Eleuterio Álamo.

En comunicación escrita destacaron cinco puntos discutidos: organización escolar, permanencias, aumento salarial a transitorios, aumento de jornada propuesta por Julia Keleher, chárteres, carrera magisterial y pago de Pasos por Mérito, casos pendientes de vistas sobre quejas y agravios, y condonación de deudas.

“La FMPR sigue defendiendo al magisterio, niñez y educación pública”, lee el texto que invita a una manifestación el 7 de abril.