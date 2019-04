“Johnny” Méndez opina que Keleher no debe estar más en el gobierno

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez dijo el jueves que la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Beatrice Keleher no debe estar ya en el gobierno y dijo que han recibido información sobre la funcionaria que refirió al ejecutivo y al Senado para que investiguen.

“Yo te voy a decir. Julia Keleher nunca tuvo una buena relación con la Asamblea Legislativa. Sencillamente es inaudito que una funcionaria que en todo momento no sentó, no dialogó, era todo una imposición; todavía se mantenga en el gobierno. Yo creo que se le debió haber dicho como dice la canción de Luis Fonsi: ‘adiós, bye bye’ y coge tu maleta y vete ya. No debe estar por aquí. Eso es todo”, dijo Méndez en entrevista radial (WKAQ).

“Hay otras informaciones que se están compartiendo con el ejecutivo que han llegado a la Asamblea Legislativa y se le ha pedido que investiguen al Senado sobre ella. Yo he pasado la voz y creo que eso es un señalamiento serio que deben investigar y que sencillamente no esté más en el gobierno. Es lo único que yo pediría”, dijo el líder cameral a pesar que no precisó detalles.

Keleher presentó el lunes su renuncia al cargo como secretaria del DE, pero se mantendrá como asesora en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) con el mismo sueldo de 250 mil dólares anuales. El martes, Keleher emitió una orden administrativa a fin de que Eleuterio Álamo, quien es el director regional de San Juan, fuera el secretario interino del DE.

Ese nombramiento está pendiente ante señalamientos del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz de que el mismo carece de base legal por haberse tramitado por orden administrativa.

“No. Clara y contundentemente, no”, contestó Méndez cuando se le preguntó si mantendría a Keleher como contratista de AAFAF.