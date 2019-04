Federales miran de cerca movimientos de Julia Keleher

La investigación federal sobre la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, y su manejo se ha extendido hasta emitir un subpoena para requerir las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio donde reside la contratista en la zona de San Juan.

El portavoz del Negociado de Investigaciones Federales en Puerto Rico, Luis Rivera Santana, dijo que no podía negar ni corroborar la existencia de la investigación y, por lo tanto, lo que pudiese haber sido requerido en esa pesquisa. Según información en poder de este diario, personas que aparecen en esos videos fueron citadas por las autoridades federales. Las entrevistas se han extendido por más de una hora.

Metro supo que la investigación, a cargo de la División de Integridad Pública de Washington D. C., lleva muchos meses y se extiende más allá del contrato de Tus Valores Cuentan. Las autoridades indagan sobre “contratos para comprar favores”, según indicó una de las fuentes, lo que constituiría “venta de influencias”.

Este diario pudo corroborar, con al menos una de las personas que estuvo ante las autoridades federales en algún punto del año pasado, que indagaron sobre la compañía que lleva el nombre de Keleher & Associates, sobre diversas gestiones de la exsecretaria y sobre la Puerto Rico Education Foundation (PREF). Esta última es una entidad creada desde el sector privado por gestión de Keleher para inyectar recursos privados en el Departamento de Educación (PREF). De hecho, Keleher gestionó el reclutamiento de gestores desde el sector privado para supervisar regiones e implementar política pública. Estas personas cobrarían entre $175 mil y $250 mil de fondos privados, en gestiones para el Departamento de Educación, que serían donativos para el erario.

Por su parte, Enid Reyes, directora ejecutiva de la PREF, sostuvo en declaraciones escritas que en la fundación no han sido contactados por autoridades federales. Según se reseñó en la prensa local, los abogados de Keleher tampoco han sido contactados por las autoridades. Así mismo, la PREF descartó que la exsecretaria vaya a ser contratada por el organismo.

Como parte de los contratos bajo la lupa federal, se encuentra el controvertido contrato de Tus Valores Cuentan. Al respecto, la Oficina de Ética Gubernamental emitió unas declaraciones de su directora, Zulma Rosario, en las que recuerda su gestión inicial sobre la iniciativa, pero se desvincula de la ejecución del contrato. “Sus cláusulas, implantación, ejecución y cuantías, no tengo nada que expresar porque no tuve ninguna participación en ello”, cita parte del comunicado. Rosario también dijo que no sabe de alguna investigación federal al respecto.

Según supo este diario, otro contrato sobre el cual los federales estuvieron indagando con el personal entrevistado es uno otorgado en 2017 a la empresa Colón & Ponce Inc., que se gestionó a través de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales para proveer asistencia técnica al Departamento de Educación en la gerencia de proyectos sufragados con fondos federales. El contrato, según documentos oficiales a los que Metro tuvo acceso, establece honorarios por hora de hasta $115 para los socios de la firma consultora, $100 para consultores senior, $70 para gerentes de proyectos y $50 para staff. El contrato fue firmado por el subsecretario de Administración, Pablo Muñiz el 8 de junio de 2017, pero en mayo de ese mismo año Keleher firmó el recibo de la propuesta de la firma consultora. De julio a diciembre de 2017, la propuesta proyectaba un estimado de 646 horas de servicio por $43,550.

Fuentes de Metro confirman informes de que la residencia en Puerto Rico de una consultora de la empresa Keleher & Associates se allanó el verano pasado.