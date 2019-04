Trump llama corruptos a los políticos de Puerto Rico

Ante la fallida votación en el Senado federal de una medida para fondos de emergencia, el presidente Donald Trump volvió a tuitear contra los demócratas, quienes pusieron como ficha del tranque la asignación de más fondos para Puerto Rico, y contra los políticos de la Isla a quienes llamó corruptos.

Según Trump, los demócratas mataron la medida que ayudaría a agricultores estadounidenses y que asignaba fondos a Puerto Rico, a pesar de que Puerto Rico ya tiene programadas asignaciones "históricas".

The Democrats today killed a Bill that would have provided great relief to Farmers and yet more money to Puerto Rico despite the fact that Puerto Rico has already been scheduled to receive more hurricane relief funding than any “place” in history. The people of Puerto Rico….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2019

El Presidente dijo que la gente de Puerto Rico es genial, pero que sus políticos son incompetentes y corruptos. Sin un dato concreto, Trump tuiteó que la Isla ha recibido más fondos de emergencia por los huracanes que Texas y Florida juntos, pero que el gobierno "no puede hacer nada bien". Habló de $91 billones asignados a la Isla, cifra que no se sabe de dónde sale. Describió la situación en Puerto Rico como un desastre donde nada funciona. A su juicio, los empleados de FEMA y los militares hicieron milagros acá. Volvió a atacar directamente a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Sostuvo que los demócratas quieren enviar a Puerto Rico más dinero que quitarían a agricultores y muchos otros estadounidenses.

….are GREAT, but the politicians are incompetent or corrupt. Puerto Rico got far more money than Texas & Florida combined, yet their government can’t do anything right, the place is a mess – nothing works. FEMA & the Military worked emergency miracles, but politicians like….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2019

….the crazed and incompetent Mayor of San Juan have done such a poor job of bringing the Island back to health. 91 Billion Dollars to Puerto Rico, and now the Dems want to give them more, taking dollars away from our Farmers and so many others. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 2, 2019

La semana pasada, el gobernador Ricardo Rosselló estuvo en la capital federal y sobre el trato de Casa Blanca a Puerto Rico dijo que si el abusador se acercaba, le daría un tapaboca. Más adelante, explicó que su expresión fue una metáfora.

El gobierno local ha urgido la necesidad de que el desembolso de los fondos de emergencia fluya más rápido. Rosselló espera por una reunión con el presidente Trump, pues entiende está siendo mal asesorado sobre la situación en la Isla.

