Tranque en el Senado federal por fondos para Puerto Rico

El presidente Donald Trump se expresó hoy para reclamar a los demócratas del Senado federal a que detengan el tranque referente al proyecto del senador David Perdue para otorgar fondos de recuperación.

“Los demócratas deben dejar de luchar contra el proyecto de ley del senador David Perdue de ayuda en caso de desastre”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Añadió que “¡están bloqueando el financiamiento y el alivio para nuestros grandes agricultores y la América rural!”.

Democrats should stop fighting Sen. David Perdue’s disaster relief bill. They are blocking funding and relief for our great farmers and rural America!

