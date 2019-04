Aida Díaz lamenta que Keleher no se haya ido antes

Tras la renuncia de Julia Keleher como secretaria de Educación, la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, aseguró que lamenta que no se haya ido antes.

“No lamento la partida de la doctora Keleher. Sí lamento que no haya sido antes y que los niños de Puerto Rico, sus padres y los maestros hayan tenido que sufrir tanto debido a las políticas nefastas que impuso. No me tomó por sorpresa su salida porque ya eran demasiados sus desaciertos”, reaccionó Díaz.

Sostuvo que lamenta “también el daño que ha creado y espero que el próximo secretario pueda trabajar junto con nosotros para encaminar el Departamento de Educación hacia la excelencia”.

Keleher sale del puesto para, según medio estadounidense EdWeek, dedicarse a un proyecto en Culebra.

Keleher tendrá a su cargo proyecto especial en Culebra Así lo revela en entrevista con medio especializado en educación

También aprovechó para expresarse sobre la posibilidad de que el director regional de San Juan, Eleuterio Álamo, ocupe el cargo.

“Si resulta ser el Sr. Eleuterio Álamo, solo espero que le permitan trabajar. Hasta ahora él ha tenido una relación profesional y de respeto hacia nosotros, en su labor como Director de la Región de San Juan”, planteó Díaz.