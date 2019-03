Niño regala a su cerdita a santuario en Yabucoa tras robo de animales

En un gesto de empatía y solidaridad luego de un cruel robo de animales a un santuario en Yabucoa, un niño llevó la mejor donación que el dueño del albergue pudiera recibir en medio del dolor: su cerdita.

El pequeño Noah le pidió a su mamá que lo llevara al santuario Horse and Ponys Inc, organización sin fines de lucro dedicada al rescate y rehabilitación y protección de caballos realengos en Puerto Rico, luego de que se enterara le habían robado al albergue gran parte de los animales que se utilizaban en terapias para niños con autismo, para regalar su cerdita.

"Este niño vio las noticias de que nuestros animales fueron robados y le pidió a su mamá que lo llevara a horse and ponys que iba a regalarnos su cerdita para que otros niños pudieran disfrutar del contacto con los animales. Mil gracias Noah. Más niños como tú necesita este país", lee una publicación de el santuario Horse and Ponys en su cuenta de Facebook.

Durante el día, el santuario recibió otra serie de donaciones para los animales rescatados que permanecen en el santuario.

Luis González, dueño del Santuario Horse and Ponys Inc., denunció ayer a través de su Facebook el robo de siete cabras, entre ellas una conocida como "Lupe" y 20 ovejas.

El hurto ocurrió en horas de la mañana en el barrio Guayabota, resultando en $5,500 en perdidas, según fueron valorado los animales.

"Los robaron anoche. No me di cuenta porque, como estaba enfermo, me tomé una pastilla y me quedé dormido… Si saben quién se los robó, por favor yo quiero mis animales. Tengo animales que son cabritas de terapias para niños con impedimentos. […] La persona que se los llevó yo lo que quiero es que me los entregue, que son animales que les he dedicado tiempo entrenando", pidió el dueño en un vídeo.