Contralor Electoral señala deficiencias en gastos de campañas políticas de 2016

El Contralor Electoral, Walter Vélez, anunció hoy los hallazgos de una auditoría que realizó la agencia gubernamental a comités de campaña de partidos políticos y aspirantes a la gobernación, que incluyeron la imposición de multas a candidatos y funcionarios.

De acuerdo con un comunicado de prensa, se auditaron las finanzas de 652 comités, hoy se anunció la publicación de las auditorías realizadas a los partidos políticos, aspirantes y candidatos a la gobernación.

“Como parte del proceso de auditoría, se evaluaron todas las transacciones de ingresos y gastos con fondos públicos y privados, para el año eleccionario 2016, de cada partido político, aspirante y candidato a la gobernación, a los fines de determinar si las actividades financieras, administrativas y operacionales se efectuaron conforme a las disposiciones de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas y el ordenamiento aplicable. Además, todos los auditados que así lo solicitaron se les brindó la oportunidad de reunirse con los auditores, para aclarar dudas, contestar y subsanar hallazgos, según establece la Ley 222-2011. Sin embargo, los señalamientos y hallazgos que prevalecieron en los informes de auditoría fueron aceptados por los partidos políticos y los candidatos a la gobernación", indicó el Contralor Electoral, Walter Vélez.

Las auditorías indican que los partidos políticos, aspirantes y candidatos a la gobernación realizaron gastos de fondos públicos y privados para la campaña electoral de 2016, por un total de $18,052,628.40. De estos se detectó que $2.1 millones en transacciones no fueron reportados en los informes que estos comités rinden a la OCE. La OCE impuso multas y requirió la devolución de dinero por un total de $107,530.22.

El informe correspondiente al candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, menciona situaciones tales como informes de donativos tardíos no radicados, gastos y cuentas por pagar no informados y deficiencias en controles internos, las cuales fueron aclaradas, corregidas o subsanadas y no conllevaron penalidades. Se reportaron $51,166 en donativos anónimos para un 2% de los ingresos recibidos.

El informe del candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, tuvo los siguientes hallazgos principales: ingresos no depositados en la cuenta de campaña, pagos en efectivo sobre límite permitido y deficiencias en controles internos. Además, se detectó que $337,069 en transacciones no fueron reportadas oportunamente. Por otra parte, el informe de auditoría establece que el Comité de David Bernier, mediante acuerdo de plan de pago, deberá realizar devoluciones de dinero por concepto de donativos en exceso y devolución de pagos duplicados. La cantidad de sanciones impuestas por concepto de multas y devoluciones de dinero ascendió a $66,864.73. Se reportaron $531,679 en donativos anónimos equivalente a un 17%.

De igual manera, el informe correspondiente a la candidata del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, hace mención de situaciones sobre gastos no informados y deficiencias en controles internos. No obstante, todos los hallazgos preliminares identificados fueron aclarados, subsanados o corregidos, por lo cual no se impusieron sanciones. Este comité registró un donativo anónimo por $200.00.

En el caso del candidato del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, el informe presenta un hallazgo parcial por concepto de deficiencias en controles internos, el cual no conllevó multas. Este comité reportó $2,525 en donaciones anónimas. A los tesoreros de los comités de Alexandra Lúgaro Aponte y Manuel Cidre Miranda se les impuso una multa administrativa de $100 a cada uno por no retener documentos requeridos por Ley. Los candidatos independientes no reportaron ingresos de donaciones anónimas.

Al tesorero del comité del aspirante primarista a la gobernación, Pedro Pierluisi, le fue impuesta una multa de $835.00, relacionada a pagos en efectivo sobre el límite dispuesto en la ley y deficiencias en controles internos y la devolución de $2,000. Este comité reportó el 7% ($114,693) de sus ingresos en donaciones anónimas.

El informe de auditoría correspondiente al aspirante a la gobernación por nominación directa Raúl López Vergé no tuvo hallazgos o deficiencias.

Con relación a las auditorías correspondientes a los partidos políticos, entre los hallazgos del PNP se destaca dejar de informar $1.1 millones en transacciones y no identificar adecuadamente $41,000 en donativos. Ambos hallazgos fueron aclarados, subsanados y corregidos en los informes de ingresos y gastos correspondientes. La sanción impuesta por concepto de multas y devoluciones de dinero ascendió a $8,881.48.

El PPD, por su parte, dejó de informar $467,915.91 en transacciones y no radicó oportunamente 34 informes de actividades de recaudación de fondos, los cuales fueron subsanados durante el proceso de auditoría. Además, se detectó el uso indebido del fondo electoral. La sanción impuesta al PPD por concepto de multas y devoluciones de dinero ascendió a $28,749.01.

Al PIP se le impuso la multa de $200 por pagos en efectivo en exceso del límite, la cual actualmente se encuentra en reconsideración ante la OCE. Mientras que el PPT enmendó sus informes para incluir $223,738.31 en transacciones que no habían sido reportadas.

Además, el Contralor Electoral informó, que en mayo culminarán con la publicación de los 652 informes de auditorías realizadas para el pasado ciclo electoral, en las cuales se han identificado sobre $5 millones en transacciones no reportadas, $951,744.91 en ingresos no depositados y $452,112.66 en pagos en efectivo en exceso del límite dispuesto por Ley, entre otras irregularidades encontradas. Los informes publicados al momento y aquellos en proceso de publicación, contiene multas y devoluciones que en total sobrepasan los $400,000, por infracciones a la Ley 222-2011 y los reglamentos de la OCE.

“Como agencia fiscalizadora del financiamiento de las campañas electorales de partidos políticos, comités y candidatos, tenemos la responsabilidad ineludible de velar por la legitimidad de los gastos reportados, así como, de los donativos recibidos por éstos y que son destinados para llevar los mensajes políticos al electorado. Con este proceso se garantiza que toda la información de ingresos y gastos de los partidos y candidatos a la Gobernación esté disponible para la ciudadanía”, puntualizó Vélez Martínez.