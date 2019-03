Detienen a seis policías argentinos acusados de abusar y torturar a jóvenes homosexuales

Seis policías fueron detenidos en la ciudad argentina de Santo Tomé luego que una pareja de jóvenes los denunciaran por tortura, golpes y abusos tras ser detenidos.

Según informa Perfil, Alexis Do Santos (27) y Nahuel Taborda (29) acusaron que una patrulla siguió al vehículo del primero, el cual iba a la casa del segundo, quien había llegado antes en su motocicleta.

Cuando el joven se bajó de su automóvil, los agentes se abalanzaron sobre él, por lo que ingresó rápidamente a la vivienda. Una vez allí, los policías habrían insistido en que salieran, algo que no aceptaban los hombres por temor a ser atacados.

Sin embargo, los agentes lograron entrar, golpeando con dureza a ambos, empeorando todo cuando se dieron cuenta que era una pareja gay.

"Los policías bajaron de muy mala manera, con escopetas, y empezaron a gritarnos. Querían entrar a mi casa, pero les dije que necesitaban una orden de allanamiento", indicó Alexis a TN.

"Querían llevarnos a la calle y yo me resistí porque no tenían una justificación. Luego, el policía que estaba hablando conmigo me agarró del cuello y lo empujé. Su compañero disparó dos escopetazos al aire y me apuntó con una pistola", agregó.

"No quería salir de mi casa porque no tenían un motivo ni una orden de allanamiento. Cuando le dije a uno de ellos que no conocía las leyes, me agarraron de nuevo del cuello y ahí se metieron todos en la casa y nos empezaron a pegar", afirmó.

Tras esto, los dos jóvenes fueron llevados hasta la seccional 12ª de la Policía de la provincia de Santa Fe, donde habrían continuado los maltratos y abusos.

"Nos mataron a piñas, nos revolcaron, nos aplastaron la cabeza, hubo manoseos. Es una clara muestra de abuso de poder con la que se maneja la policía", manifestó.

Por último, relató que cuando los agentes se dieron cuenta que tenía un implante de acrílico en el cráneo tras haber sufrido un accidente tiempo atrás, recibió también las burlas de los oficiales, quienes lo tildaron de "enfermito" y "discapacitado".

Tras la denuncia, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Mariela Jiménez ordenó la detención de seis policías, los cuales serán investigados por los delitos de "apremios ilegales, allanamiento ilegal, vejaciones y falsedad ideológica".

Por su parte el jefe de la Unidad Regional Uno de policía, Ricardo Motta, señaló que los jóvenes fueron apresados por conducir en exceso de velocidad y por resistencia a la autoridad, manifestando que si se comprobaba un error en el actuar de los oficiales y si surgía un"reproche administrativo que hacerles, se hará".

Cabe mencionar que una hermana de Alexis también fue detenida tras intentar detener los ataques. Tras ser liberada, relató los hechos a través de Facebook.