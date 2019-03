Destruido propietario de santuario en Yabucoa por robo de cabras y ovejas: "No saben el dolor que yo siento"

Luego de que se le cayera el mundo por el robo de prácticamente todos sus animales, el propietario de un santuario en Yabucoa desde donde se llevaron unas cabras y ovejas estalló en llanto pidiendo ayuda para dar con el paradero de sus animales y de los responsables del crimen.

Luis González, dueño del Santuario Horse and Ponys Inc.,denunció a través de su Facebook el robo de siete cabras, entre ellas una conocida como "Lupe" y 20 ovejas. Todos los animales fueron valorados en $5,500.

El hurto, que ocurrió en horas de la mañana en el barrio Guayabota, resultó en mucho dolor para González.

"Los robaron anoche. No me di cuenta porque, como estaba enfermo, me tomé una pastilla y me quedé dormido… Si saben quién se los robó, por favor yo quiero mis animales. Tengo animales que son cabritas de terapias para niños con impedimentos. […] La persona que se los llevó yo lo que quiero es que me los entregue, que son animales que les he dedicado tiempo entrenando", pide el dueño en el vídeo.

"No saben el dolor que yo siento", añadió más adelante.

González agregó que muchos de los animales de granja ni si quiera se pueden comer porque están bajo medicamentos y tratamiento.

La agente Greachen Figueroa Oquendo, adscrita al Distrito de Yabucoa, investigó de forma preliminar y refirió el caso al personal a la División de Propiedad y Fraude del C.I.C. de Humacao.

