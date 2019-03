Trump reacciona a declaraciones de Rosselló

El presidente de Estados Unidos Donald Trump reiteró una vez más que el gobierno de Puerto Rico "tiene que gastar el dinero sabiamente", en relación a la utilización de los fondos federales de emergencias asignados para la recuparación de la isla tras el paso del huracán María.

"He cuidado mejor de Puerto Rico que cualquier otro hombre. Tienen que gastar el dinero sabiamente. No saben cómo gastar el dinero", sostuvo Trump a la cadena de noticias ABC, luego de una crítica sobre la respuesta de su administración al huracán María en Puerto Rico.

Y es que en una entrevista con la cadena CNN, el gobernador Ricardo Rosselló advirtió que no permitirá que su equipo sea "intimidado" por la Casa Blanca, en el marco de posibles restricciones al desembolso de dinero para la recuperación posterior al huracán María.

De acuerdo al medio estadounidense, Rosselló afirmó: "Si el bully se acerca, le daré un puño en la boca". Agregó, según la misma fuente, que "sería un error confundir cortesía por coraje".

Asesores de Rosselló le indicaron a la cadena de noticias que un oficial de la Casa Blanca les advirtió el pasado miércoles en medio de una reunión que estaban presionando demasiado para tener una reunión con el presidente Donald Trump, tras sus expresiones de desviar fondos de recuperación para otros asuntos del gobierno federal. Trump también ha dicho que la isla ya recibió suficiente dinero.

"I've taken better care of Puerto Rico than any man ever," Pres. Trump claims, after sustained criticism over his administration's response to Hurricane Maria. "They've got to spend the money wisely. They don't know how to spend the money." https://t.co/t07q7B4Tg1 pic.twitter.com/wEIabXDL7M

— ABC News (@ABC) March 28, 2019