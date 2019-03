Millonaria tasa en contratos de empleados de confianza en la UPR

A pesar de las medidas de austeridad que se han implementado en la Universidad de Puerto Rico (UPR), que van desde aumentos en la matrícula y cuotas de servicios a estudiantes, la nómina en los puestos de confianza refleja cuantiosos contratos en Administración Central.

De acuerdo con un documento en poder de este medio, la universidad tiene un total de $4 millones en puestos de confianza en administración central, que incluye el salario de $240,000 anuales del presidente de la institución, Jorge Haddock, y dos contratos que sobrepasan los $90,000 y uno de $120,000 en la oficina del presidente.

En el documento, también forma parte del presupuesto de confianza un “chofer”, identificado como Jayson Maysonet, para Walter Alomar —presidente de la Junta de Gobierno—, que consiste de un salario de $48,000 anuales.

Sin embargo, Marysel Pagán Santana, representante estudiantil ante la Junta de Gobierno de la institución, aseguró que Maysonet también ejerce otras funciones administrativas en el ente rector de la UPR.

Además de esto, Pagán Santana comentó que la administración universitaria no ha consolidado las vicepresidencias de Asuntos Académicos, Vicepresidencia en Investigación e Innovación y Vicepresidencia en Asuntos Estudiantiles, tal y como acordó la Junta de Gobierno en una certificación de 2017-2018. “A pesar de que la instrucción de la Junta de Gobierno es que se consoliden [las vicepresidencias], no están consolidadas. La consolidación nunca ocurrió”, aseguró Pagán Santana.

La líder estudiantil añadió que “lo último aprobado por la Junta de Gobierno [es que] no hay vicepresidencias ni de asuntos estudiantiles, no hay vicepresidencias asociadas. No obstante, los nombramientos que está haciendo el doctor Haddock dan a entender que esas vicepresidencias continúan y, honestamente, a pesar de que la Junta de Gobierno había consolidado esas vicepresidencias, como quiera se le hacía referencia a que existían y se hablaba de ellas”, sostuvo la líder estudiantil.

Según el documento en poder de Metro, los salarios de las Vicepresidencias rondan los $128,000 y $129,000 anuales. Actualmente, José Perdomo y Juanita Villamil fungen como vicepresidentes asociados. No obstante, no queda claro si esta compensación corresponde a los salarios de estos tres funcionarios como profesores o si resultan compensaciones adicionales. Este medio solicitó una reacción a la UPR sobre este particular, pero al cierre de esta edición no habían respondido. Además, se le requirió una reacción sobre el presupuesto de $4 millones únicamente en puestos de confianza y tampoco se ofrecieron algunas respuestas.

Por su parte, Pagán indicó que, en pasadas reuniones de la Junta de Gobierno, se ha discutido restablecer la cantidad de vicepresidencias e, inclusive, ampliar el número de estas. La líder estudiantil, sin embargo, advirtió que, de ampliar el número de vicepresidencias, se debe mantener dentro del presupuesto asignado a administración central y no aumentar el presupuesto.

“La universidad no puede tener medidas de austeridad y hablar de consolidaciones mientras aumenta administración central. Se tiene que decidir si vamos a descentralizar la administración central o si es que vamos a fortalecer la administración central”, comentó.

Hace menos de un año, la confirmación de Haddock como presidente de la institución provocó descontento entre la comunidad estudiantil por la alta cuantía de su salario en momentos en que se aumentaba los servicios a los estudiantes en el plan fiscal que aprobó la Junta de Control Fiscal en octubre de 2018.