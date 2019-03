Johnny Méndez pide a demócratas aprobar $600 millones para los cupones

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, solicitó a la delegación del Partido Demócrata en el Senado federal a votar a favor del paquete de ayuda a familias en Puerto Rico de escasos recursos económicos de 600 millones de dólares, impulsado por el senador republicano por el estado de la Florida, Rick Scott.

“Como presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, hoy me uno al amigo de todos los ciudadanos americanos que residen en esta amada isla, Rick Scott, para solicitarle a los demócratas en el Senado que ejerzan un voto a favor de una asignación especial para ayudar con los estragos de los huracanes Irma y María de 600 millones de dólares. Puerto Rico necesita ese fondo de emergencia ahora”, señaló el líder legislativo en una mensaje publicado en la red social Twitter.

Las expresiones de Méndez Núñez surgen luego de que el miércoles, Scott pidiera públicamente a los demócratas en el Senado que aprobaran, sin mayor tardanza, un paquete de ayuda para mitigar los efectos de los huracanes de 2017, tanto en la Florida como en Puerto Rico.

Méndez Nuñez dijo que dicha asignación, presenta por el también exgobernador del estado de la Florida en el mes de enero, contiene una partida de 600 millones de dólares para Puerto Rico. Esos fonos estarían destinados a ayudar a familias recipientes de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). La asignación original de emergencia expiró hace unas semanas atrás.

As Speaker of the House of Representatives in Puerto Rico,

I join @senrickscott and ask the democrats in the Senate to please vote for the disaster relief funding bill. Puerto Rico needs the $600 million NOW! pic.twitter.com/7jIQJUzHO0

— Johnny Méndez (@JohnnyMndez36) March 28, 2019