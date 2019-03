The House Wine, Beer & More abre dos nuevas tiendas

Como parte de su plan de expansión, The House Wine, Beer & More anunció la apertura de dos nuevas tiendas. La primera de ellas está ubicada en el centro comercial Plaza Caparra, de la Avenida Roosevelt, en Guaynabo. La segunda tienda estará localizada en el centro comercial Plaza Guaynabo, e iniciará operaciones el 24 de abril. La apertura de estas nuevas tiendas representa una inversión de $1.8 millones, así como la creación de 48 nuevos empleos.

Como en la primera The House Wine, Beer & More, ubicada en el segundo nivel de SuperMax De Diego, en Condado, las nuevas tiendas contarán con la más amplia variedad de vinos y espumosos de las distintas regiones vitivinícolas, así como cervezas artesanales y bebidas espirituosas como vodka, ron y whisky, entre otras. Uno de los atractivos de The House Wine, Beer & More, será que el consumidor podrá hacer su propio “six pack” de cervezas artesanales. Las cervezas estarán disponibles individualmente para que los clientes tengan la oportunidad de probar diferentes opciones y descubrir nuevos gustos.

“La inauguración de estas nuevas tiendas coincide con el cuarto aniversario de apertura de The House, Wine, Beer & More en Condado, un proyecto con el que estamos muy entusiasmados por la gran aceptación que ha tenido entre los consumidores. Hemos puesto todo nuestro esmero y recursos para ofrecer la más amplia variedad de vinos, cervezas y licores bajo un solo techo, a precios muy atractivos. Además, contamos con un grupo de profesionales preparados para orientar y servir al cliente al momento de seleccionar su bebida”, indicó José Revuelta, quien preside la empresa.

La nueva tienda, que cuenta con sobre 2,600 etiquetas de vino, 750 marcas de licores y una variedad de sobre 174 cervezas artesanales; tiene 6,000 pies cuadrados, que incluyen el Sip & Eat, con espacio para sentar hasta 60 comensales; y The Academy, un espacio dedicado para los cursos y seminarios, con espacio hasta para 60 personas, que estará disponible también para eventos privados. Además, los consumidores podrán encontrar los accesorios que necesitan para disfrutar sus bebidas favoritas, desde descorchadores y “bottle stoppers” para vinos y espumosos, hasta decantadores, entre muchos otros. Los clientes también podrán obtener allí la mejor selección de cortes fríos y quesos premium como lo son los productos Boar’s Head.

The House Wine, Beer & More está abierto todos los días de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Para información puede acceder www.thehousepr.com.