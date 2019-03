Rivera Schatz releva de sus comisiones a Miguel Romero

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, relevó de la Comisión de Gobierno y la Comisión Especial de Reforma Electoral al senador Miguel Romero, tras decidir no votar para ir por encima del veto del gobernador Ricardo Rosselló al Proyecto 950 que limitaría el derecho al aborto.

La información fue confirmada por Romero en el programa Jungando Pelota Dura. Según una fuente de Metro, el legislador entregó una carta al presidente senatorial colocando a su disposición los comités que dirige. Ante esto, y de manera inmediata, Rivera Schatz decidió sacarlo de sus puestos.

Miguel Romero desafia a Rivera Schatz y no irá contra veto del gobernador En entrevista con Metro, aseveró que su decisión es final y que fue comunicada al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz

"Yo no gozo de la confianza para continuar presidiento esas comisiones", dijo en Pelota Dura.

"No renuncié, si tú entiendes que no tengo tu confianza, me dejas saber", fueron las palabras que le dijo Romero a Rivera Schatz, según expresó en el programa Lo Sé Todo de Wapa.

Afirmó que no hubo conversación con Fortaleza para tomar su decisión.