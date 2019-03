Deddie Romero defiende su propuesta para administrar escuelas chárteres

Si bien National Talent Academy (NTA) lleva más de diez años de experiencia atendiendo alumnos que no fueron retenidos por el sistema público, hace un año sus dueños optaron por extender sus servicios y apuestan a administrar tres escuelas públicas.

En entrevista con Metro, la directora de la institución, Deddie Romero, explicó las razones que la motivaron a solicitar ser parte del programa de las escuelas alianzas, a la vez que dio a conocer los planes y modelos curriculares que propone para los planteles solicitados: la Luis Muñoz Marín, de Arecibo; la Ecológica, del barrio Guillar en Dorado; y la Rafael Colón Salgado, de Bayamón.

Sin embargo, la intención de administrar las escuelas ha generado recelo entre parte de las comunidades escolares. De hecho, hoy padres de la escuela de Dorado celebrarán una protesta. La propietaria de NTA aseguró que vienen realizando la propuesta desde el año pasado. “La gente ha especulado muchísimo, ha hablado muchísimo, pero la realidad es que, lamentablemente, ha sido información que se le ha enviado a padres y maestros totalmente incorrecta. Lo que pasa es que no estoy en posición de poderlo aclarar porque estoy en el proceso de la propuesta”, manifestó Romero, en una entrevista desde la escuela de Bayamón del proyecto Casa, que se efectúa en un plantel en desuso. Reconoció que ha sido difícil porque está en la palestra pública.

“Ya el proceso (de consulta) lo habíamos hecho el año pasado, lo que tratamos fue de robustecerlo dentro de la escuela. Lamentablemente, nos encontramos con que llegamos a una de las escuelas y se había maleado la información, así que busqué la alternativa de obtener la información con padres fuera de la escuela y, en adición a eso, lo hice con maestros, la comunidad y parte del estudiantado. Yo quería ir de frente y para que ellos supieran y tuvieran la información, pero no se pudo”, argumentó, al asegurar que luego se han acercado padres para recibir información.

Al abordarle sobre la denuncia de que Romero se expresara en su programa radial sobre las escuelas alianza, acción que algunos padres tomaron como burla, la locutora expuso: “Tengo diferentes sombreros. Es como si los maestros van a Bellas Artes y me ven haciendo de housewives, como una mujer que está metida en el alcohol y dicen que yo tengo problemas de alcohol, o que yo uso cannabis medicinal. Tenemos que saber separar una cosa de la otra y, en ese sentido, los padres tienen que saber que una cosa es el personaje y otra Diosdada Romero”.

Romero ofreció detalles de sus propuestas e interés con los planteles que abarcan un sistema STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas), alineado a los estándares del DE, un sistema de disciplina estricto. Buscarán que los niños aprendan de forma más interactiva, trabajo cooperativo, un equipo biopsicosocial compuesto por trabajadores sociales, psicólogos y consejeros, talleres para padres y alianzas con Gobiernos y empresas privadas.

“Como ofrecimiento escolar la propuesta está completa, está robusta. Llevamos diez años atendiendo a la población que el Departamento de Educación no ha podido, no ha querido o no ha sabido manejar y tenemos los números ahí”, planteó Romero.

La directora de la entidad defendió, además, que tiene las credenciales para administrar escuelas alianza, ya que tienen un programa de diez años. “No venimos de dar tutorías, ni de trabajar con las bellas artes, nosotros venimos de trabajar con la población que nadie quiere en el país”, precisó.

Detalló que en NTA tienen varios programas, entre ellos el proyecto Enlace, enfocado en Educación Especial, y el proyecto Casas, que atiende en Bayamón y Arecibo a cerca de 200 desertores de 13 a 21 años, entre ellos, alumnos de Corrección y de Familia. Suman más de mil los alumnos, quienes a través de los años se han graduado de esa escuela, de los cuales el 85 % continúan estudios postsecundarios. Además, registran menos de un 1 % de deserción y 96 % de asistencia. “El modelo educativo (de las escuelas solicitadas) es totalmente diferente a lo que se hace en proyecto Casas”, sostuvo al aclarar que son escuelas de kínder a octavo y en las cuales mantendrán la matrícula existente.