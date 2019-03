Informe de Mueller concluye que Trump y su equipo no conspiraron con Rusia

El fiscal general de Estados Unidos William P. Barr envió hoy al Congreso los resultados más importantes de la investigación del fiscal especial Robert Mueller. El viernes se anunció que el funcionario público había concluido su investigación sobre una supuesta intromisión de Rusia en las pasadas elecciones y si el ahora presidente Donald Trump y sus asesores conspiraron para que el país interfiriera.

Según el medio Politico, la carta de Barr indica que el fiscal especial Mueller no encontró evidencia suficiente que demuestre que oficiales de campaña del presidente Trump ayudaron en los intentos rusos de interferir con las elecciones de 2016.

"La investigación no estableció que miembros de la campaña de Trump conspiraron o coordinaron con el gobierno de Rusia en la interfencia de las elecciones" reza el reporte del Departamento de Justicia.

Asimismo, Mueller sostuvo en su informe que aun cuando su reporte no concluyó que el Presidente cometió un crimen, pero no lo exonera".

Barr says that the President may have acted to obstruct justice, but that for an obstruction conviction, “the government would need to proved beyond a reasonable doubt that a person, acting with corrupt intent, engaged in obstructive conduct”.

