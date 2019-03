Reportan evacuación en Disney de París

Los ruidos causados por un elevador dañado provocaron que el Disneyland de París fuera evacuado, tras un momento de pánico por rumores de un posible atque terrorista.

Según el periódico The New York Times, las autoridades no reportaron heridos por el incidente.

Un oficial de la Policía francesa citado por la publicación señala que los turista que visitaban el parque confundieron los ruidos con disparos.

"El ministro del Interior dijo que hubo una estampida, pero todo fue una falsa alarma y las fuerzas de seguridad confirmaron que no hay peligros para el público", agregó el periódico.

Hasta el momento no hay comentarios por parte de la administración del parque de diversiones.

Mira el vídeo de lo sucedido: