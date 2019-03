Carmen Yulín Cruz: "No me dejen sola"

"No me dejen sola", fue la primera expresión de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz al anunciar su aspiración a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), lo que tomó a algunos de sorpresa. No tanto porque correrá bajo la insignia popular, aunque insistió en sus críticas al grupo, sino porque descartó la Comisaría Residente en Washington.

Sobre el PPD, criticó que "en algún momento se nos confundieron los caminos. Esos caminos en los que claramente se notaba sin decirlo la diferencia entre unos y otros. Y el ganar las elecciones se convirtió en más importante que para qué ganar. Nuestras estructuras estaban más dispuestas a servirse a sí mismos que a servirle a la gente, como en origen era el partido popular".

Justo allí, a mitad de anuncio, una joven sacó una pancarta con las insignias del PPD y el Partido Nuevo Progresista (PNP) que leía "seguimos encadenados". La alcaldesa le dijo que pensaban lo mismo.

Cuando tocó hablar de la gran controversia, el estatus de Puerto Rico, Yulín reafirmó su apoyo a la libre asociación con doble ciudadanía, y a la necesidad de partir de una asamblea constitucional de estatus para definirlo.

"En este partido caben los Rafaelistas, caben los Silistas y caben los Yulinistas", dijo riendo, reconociendo las divisiones en PPD a las que el PNP hizo tantas referencias cuando el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que aspiraría a la reelección.

Entonces, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sugirió que "el PPD quiere enviar a una candidata a Washington que es independentista". "Pero, ¿saben qué? Esos enredos de espíritu en el PPD tendrán que resolverlos ellos", dijo González arrancando aplausos y risas en el Centro de Convenciones.

Las bases del plan de Yulín

En cuanto a sus propuestas, no se alejó de lo que ya ha planteado: establecer los sistemas de retiro y de educación como "servicios esenciales", así como la Universidad de Puerto Rico. Sobre la UPR dijo que es necesario fortalecer su autonomía y que eso no se logra nombrando a alguien a la presidencia, sino permitiendo que la comunidad universitaria sea quien elija.

Su enfoque, aseguró, es "erradicar la pobreza" a través de la educación y otras herramientas. Habló en contra de las leyes de cabotaje, habló de eliminar la Junta de Control Fiscal, de auditar la deuda, de "el derecho a que las instituciones se declaren en quiebra sin sacrificar servicios", de establecer una segunda vuelta electoral, entre otras puntas de lanza sobre las que se formará su plataforma.

"Si usted quiere un Puerto Rico que por encima de todo ponga las diferencias a un lado y haga alianzas, vote por mí", dijo.

Como habían advertido en la convocatoria, no hubo espacio para que la prensa hiciera preguntas. "Esas fueron sus expresiones", dijeron ante la insistencia de periodistas.

Dos paradigmas distintos, hasta en sus anuncios

Antes del grito y los aplausos del anuncio, los asistentes fueron recibidos a son de cuatro y güro; el evento se llevó acabo en 'El Barracón' en el Jardín Botánico de Caguas, a piertas y ventanas abiertas; afuera había un carrito de piragüas y abanicos de mano para el calor; adentro, cada quien con bandera de Puerto Rico en mano.

Cruz y su equipo buscaron apegarse a los valores tradicionales de la puertorriqueñidad, a la imagen del jíbaro que define al PPD.

Nada que ver con el anuncio sobre la aspiración a reelección del gobernador Ricardo Rosselló Nevares el mes pasado. Allá hubo grandes equipos de sonido, juego de luces, pantallas gigantes, reggaeton y altos valores de producción. También se veían más jóvenes en contraste con el anuncio de Yulín Cruz.

Carmen Yulín correrá para la gobernación Hoy, 22 de marzo, la política se presentó en el Jardín Botánico de Caguas para informar sobre su decisión

"Hay que defender con uñas y dientes la identidad cultural y nacional de Puerto Rico", dijo la alcaldesa a la vez que anunciaba la base de sus propuestas.

Tal cosa no se habría visto en la presentación de Rosselló Nevares, donde las palabras más frecuentes eran futuro y progreso. Lo que sí se vio allí, sin duda, fue a todo un partido detrás de su candidato.

El apoyo

Algunos funcionarios abordados al llegar al lugar, como el alcalde de Comerío Josian Santiago y el exsenador y presidente de lanlegislatura municipal Marcos Rigau, aseguraron que no sabían con certeza cuál sería el anuncio.

A su salida, Rigau dijo a la prensa que la decisión de Yulín al descartar la comisaría residente "es más difícil, pero más importante".

"Pero no tengo dudas de que va a prevalecer. Es la más inteligente, la más honesta, la más competente. No tento duda", agregó Rigau.

También estuvo presente el representante Luis Vega Ramos, a quien se le pregunto que si descartaría a los demás primaristas a la gobernación yras el anuncio de Yulín Cruz.

"Si ese es el proyecto, yo me apunto", contestó.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, se le tumbó encima a Yulín Cruz con un abrazo. Estaba conmovida.

Al alcalde de Comerío, quien ya había anunciado su interés en aspirar a la gobernación si adelantan las primarias, le tocó aclarar qué significa la decisión de Yulín Cruz para su futuro político, al que dijo que él no ha optado por una opción definitiva, aunque sin duda le toca considerar el nuevo panorama.