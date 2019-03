Presidente UPR asegura acabará con incumplimiento

Si bien la Universidad de Puerto Rico (UPR) se mantiene acreditada, sus once recintos recibieron ayer una extensión de la calificación de show cause por parte de La Middle States Commission on Higher Education (MSCHE).

A través de un comunicado de la entidad acreditadora se establece la extensión del show cause a los once recintos, mientras que las ocho unidades que estaban en probatoria, Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce, Rio Piedras, y Utuado, tendrán una extensión de “buena causa” por un año, ya que han podido mostrar cumplimiento y así no pierden su acreditación, cuyo tiempo en probatoria terminaba en mayo próximo.

“Hemos demostrado que estamos comprometidos y hemos mejorado el proceso en muchos años. Estamos mejorando la tecnología y el apoyo externo a la universidad, y estamos creando los sistemas de monitoreo. Estamos comprometidos, no solo con entregar a tiempo, sino en mejoramiento continuo y cumplimiento continuo”, aseguró en entrevista con Metro el presidente de la UPR, Jorge Haddock.

Apuntó a que la extensión de la MSCHE “nos da una oportunidad de nosotros poder reorganizarnos como institución, de un proceso que no estaba siendo manejado con la seriedad y la urgencia necesaria, para nosotros crear esa cultura (de cumplimiento) para encaminarnos a que sea algo más sostenible y a largo plazo”.

Durante este proceso, para el 1.o de mayo de 2019, la UPR deberá someter evidencia de que ha cumplido con la entrega del single audit y de los estados financieros auditados del año fiscal 2017-2018, así como de la entrega de estos a la MSCHE, al Departamento de Educación de Estados Unidos y a otras entidades, según requerido por el Estándar VI, de que la UPR tenga suficientes recursos para subsistir y el Requisito de Afiliación 11, sobre planificación a largo plazo de la universidad. Además, para el 1.o de septiembre deberán entregar un nuevo informe del show cause, mientras se espera que haya una visita de la MSCHE, aunque esta no tiene fecha. Según el presidente de la institución, están comprometidos a entregar a tiempo todos los documentos. Sostuvo que la preocupación principal de la Middle States ha sido el cumplimiento con la norma de la entrega de estados auditados. “Sin el cumplimiento de esos estados financieros, es difícil que ellos puedan establecer nuestras fortalezas y nuestra estabilidad financiera, y nosotros en esta visita a los once recintos con el apoyo de presidencia demostramos que estamos en cumplimiento”, explicó Haddock, al recordar que nunca se ha puesto en juego la calidad de los programas o la infraestructura.

Según la misiva —fechada el 18 de marzo—, la MSCHE señala que tomó esta decisión porque la Universidad de Puerto Rico “proveyó evidencia contundente” de que la calidad de la experiencia de aprendizaje para el estudiante no ha estado en riesgo en ningún momento; la institución tiene el potencial de remediar los asuntos de no cumplimiento identificados por la MSCHE dentro del periodo de extensión; la institución ha desarrollado planes razonables para cumplir con las expectativas de reafirmación de la MSCHE dentro del periodo de extensión; y la UPR tiene el apoyo de la Administración Central de la UPR, de la Junta de Supervisión Fiscal y de otras entidades para el cumplimiento institucional en curso. La institución ha sido afectada por otras circunstancias fuera de su control.