Dispuesto el Gobernador a prohibir terapias de conversión "por vías administrativas"

Luego de que el caucus novoprogresista en la Cámara de Representantes acordara que se rindiera un informe negativo sobre el proyecto que prohibiría las "terapias de conversión", el gobernador Ricardo Rosselló Nevares les recordó que la propuesta está contenida en el Plan para Puerto Rico y aseguró que "evaluaré las alternativas que tenga por vías administrativa para cumplir con ese compromiso".

"Este es un compromiso programático del Partido Nuevo Progresista y se estableció que estas terapias de conversión se iban a eliminar y mi aspiración es que se cumpla con es compromiso programático que todos los oficiales validaron", dijo en conferencia de prensa a preguntas de este medio.

Lista Zoé Laboy para seguir su gesta contra las "terapias de conversión" El caucus novoprogresista de la Cámara baja anunció su rechazo a la medida y la Comisión de lo Jurídico rendirá un informe negativo.

"No sé cuáles son las razones del informe", dijo sobre el documento que la representante María Milagros Charbonier presentará como presidenta de la Comisión de lo Jurídico.

El vicepresidente de la Cámara, José "Pichy" Torres Zamora, no quiso precisar las razones y dirigió las preguntas hacia Charbonier, aunque estuvo presenta en la reunión de ayer con la autora de la medida, la senadora Zoé Laboy.

Según Rosselló Nevares, dichas terapias "tienen cero base científica y hace daños significativos".

Sobre la posibilidad de que la asamblea legislativa decida irse sobre su veto a la medida que restringe el derecho al aborto, dijo que queda "claro con mi conciencia".

"Siempre reflexiono sobre estas decisiones y me considero un hombre de fe. Como todo, lo reflexioné y me parece que la decisión acertada es la de vetar el proyecto", puntualizó. La medida no ha llegado a su escritorio.