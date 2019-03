No reciben toda información de las cuentas del Gobierno

La Junta de Control Fiscal (JCF) dio a conocer el informe de más de mil cuentas bancarias del Gobierno, que totalizó $10,200 millones.

El documento incluyó 164 agencias o instrumentalidades de Gobierno. Sin embargo, no se incluyeron todas en este primer ejercicio. “Ciertas entidades y dueños de cuentas no respondieron y, como consecuencia, la Junta no ha recibido información sobre el número de cuentas mantenidas o el valor en esas cuentas a partir de la fecha de medición”, se indica en el informe preparado por la firma experta en análisis forense, Duff and Phelps LLC.

Dicha empresa expuso que la Judicatura informó que tiene aproximadamente siete mil cuentas bancarias que suman $137 millones. “Esta información no concuerda con los informes de AAFAF, que describen aproximadamente 18 mil cuentas en custodia, manutención infantil y otras cuentas mantenidas para el beneficio de terceros”, detalló Duff and Phelps.

Además, la firma expuso que “el sistema de retiro de la AEE proporcionó respuestas limitadas que son deficientes en comparación con los estados financieros anteriores del sistema de retiro de la AEE”.

Seguirá el estudio de las cuentas

El documento preparado por la firma con sede en Nueva York es uno de varios componentes de una investigación forense más completa relacionada con el estado de liquidez del Gobierno de Puerto Rico, para contabilizar las fuentes y uso de los fondos públicos, explicó la JCF en una comunicación escrita.

“Transparencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas es vital para una gobernanza responsable. Además de que es de suma importancia para la ciudadanía”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta.

Finalmente, del informe se desprende que el ente creado por la Ley Promesa identificó el 31 de marzo de 2019 como una nueva fecha de medición.