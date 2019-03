Armando Valdés renuncia a fundación de Carmen Yulín Cruz

El precandidato para la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático, Armando Valdés, renunció a su puesto en la junta de directores de la Fundación Alguien Ayúdenos de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

Según la carta entregada por Valdés dirigida a Cruz Soto, su salida busca poder separar la labor de la entidad de su candidatura.

“Por la presente, le comunico mi intención de renunciar a la junta de directores de la Fundación Somebody Help Us efectivo el 31 de enero de 2019. Esta decisión la tomo al haber ya anunciado mi aspiración a la alcaldía de San Juan, por lo cual considero que sería mejor deslindar la labor de la entidad de mi candidatura”, indica la carta.

Valdés, quien estuvo colaborando con la fundación desde el 24 de septiembre de 2017, agradeció la oportunidad que se le brindó para “servirle a la gente de San Juan, particularmente a nuestros viejos” posterior al paso del huracán María.

Según la carta presentada parte los logros de la fundación fueron adquirir e instalar 19 plantas eléctricas en hogares en el Municipio de Yabucoa. Instalar paneles solares y un sistema de baterías en un hogar en Caimito cuyos residentes requieren, por razones de salud, un suministro continuo de energía eléctrica. Además, asegura que se aprobó la instalación de paneles solares y baterías para cinco participantes del Proyecto Vida en Guaynabo, Cupey Alto, Puerto Nuevo, Plebiscito y San Gerardo, cuyas condiciones de salud requieren un suministro continuo de energía eléctrica. Aprobaron la instalación de paneles solares y baterías para las familias de tres estudiantes del sistema educativo del Municipio de San Juan, cuyas condiciones de salud requieren un suministro continuo de energía eléctrica y la reconstrucción de 13 techos de personas que al no tener títulos de propiedad no son elegibles para ayudas gubernamentales, en Caneja, el Sector Los Cotto de Caimito, las Parcelas Falú, Las Monjas, Buena Vista y Bravos de Boston.

Valdés estuvo a cargo de coordinar la divulgación en la página electrónica de la entidad de todas las minutas, contratos, resoluciones corporativas y otros documentos.