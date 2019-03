Comparan a Karol G con Britney Spears por atuendo que usó en concierto

Anuel AA y Karol G continúan con su gira latinoamericana "Culpables Tour". Anoche estuvieron en Cali, Colombia en u escenario totalmente lleno. Sin embargo en redes, compararon el traje de Karol G con el de Britney Spears en su video "Oops, I didn't again".

Karol G lució varios trajes llenos de sensualidad durante su presentación junto a Anuel AA, en el último cambio, la colombiana lució un look al estilo Britney Spears.

@KarolGmusic con el traje de Oops, I did it again de la mejor @britneyspears pic.twitter.com/uhVIsg7bcq

— D🤷🏼‍♀️ (@Lovelyandpink) March 17, 2019